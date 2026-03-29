Olay, İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi’nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yurda izinsiz şekilde giren bir kişi, içeride uygunsuz hareketlerde bulundu.

Öğrenciler durumu bildirdi

Yurtta kalan öğrencilerin durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine yurt güvenlik görevlileri sevk edildi. Güvenlik ekipleri, şahsı kısa sürede bina dışına çıkardı.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği U.K. (27) olarak belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemleri başlatıldı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, yetkililer benzer olayların önüne geçilmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

