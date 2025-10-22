Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin su ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla 2025 yılının ilk dokuz ayında rekor düzeyde yatırım gerçekleştirdi. Toplam 30 ilçeyi kapsayan bu kritik süreçte, tam 3 milyar 211 milyon liralık bir bütçe altyapı projelerine aktarıldı. Gerçekleşen bu büyük yatırım hamlesi, kentin sürdürülebilir su yönetimi, iklim değişikliğine uyum ve çevreye duyarlı atık su sistemleri çerçevesinde hayata geçirildi.

Sağlıklı suya erişim ve kayıp-kaçakla mücadele

İçme suyu şebekelerinde yapılan kapsamlı çalışmalar, vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz suya ulaşımını sağlama hedefiyle ilerledi. Bu dönemde 248 kilometre uzunluğunda yepyeni içme suyu hattı döşenirken, mevcut hatlardan 360 kilometresi tamamen yenilendi. Bu yenileme ve genişletme çalışmaları sayesinde su kayıp-kaçak oranları önemli ölçüde düşürülerek su kaynaklarının etkin kullanımı sağlandı. Ayrıca, kentin artan su ihtiyacını karşılamak ve kuraklığa karşı önlem almak amacıyla 78 yeni su kuyusu açılarak yeni içme suyu kaynakları devreye alındı.

Atık su arıtma kapasitelerinde büyük artış

Çevre sağlığı ve ekosistem koruma odaklı çalışmalarla atık su arıtma tesislerinde önemli kapasite artışlarına gidildi. Bu çerçevede, Küçük Menderes Havzası'nın korunması adına kritik öneme sahip Torbalı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesi yaklaşık üç katına çıkarılarak günlük 21 bin metreküpten 57 bin metreküpe ulaştırıldı. Bölgenin çevresel kirlilik riskini bertaraf etmeye yönelik bir diğer büyük proje ise, 450 milyon liralık yatırımla kapasitesi artırılan Ayrancılar–Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi oldu. Açılış için gün sayılan bu tesis, günde 25 bin metreküp atık su arıtma kapasitesiyle Küçük Menderes Havzası'ndaki en büyük üçüncü arıtma tesisi olma özelliğini taşıyor ve havzanın geleceği için büyük bir teminat oluşturuyor.

Körfez temizliğinde kararlı adımlar

İzmir Körfezi'nin ekolojik sağlığını yeniden tesis etme amacıyla yürütülen "Temiz Körfez" projeleri 2025 yılında ivme kazandı. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin atık su arıtmada lider kenti olan İzmir, Çiğli Arıtma Tesisi'nin dördüncü faz inşaatıyla arıtma kapasitesini daha da yükselterek Körfez ekosisteminin korunmasında kilit rol oynuyor. Atık suların kalitesinin artırılmasının yanı sıra, Körfez dibindeki çamurun temizlenmesi çalışmaları da kararlılıkla sürdürüldü. İlk dokuz ayda 400 bin metreküplük dip taraması yapılarak Körfez'in nefes alması için somut ve güçlü bir adım atıldı.

Taşkın riskine son: Birleşik sistem ayrıştırma çalışmaları

Modern kent altyapısının vazgeçilmezi olan yağmur suyu ve atık su kanallarının ayrıştırılması projeleri, su baskınlarını önleme ve Körfez temizliğine katkı sağlama amacıyla devam ediyor. Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Çiğli ve Kemalpaşa gibi taşkın riski yüksek bölgelerde toplam 26 kilometrelik yağmur suyu ve atık su hattı başarıyla ayrıştırıldı. Bu ayrıştırma çalışmaları, hem hatlardaki yükü azaltarak atık suların arıtma tesislerine ulaşımını kolaylaştıracak hem de aşırı yağış dönemlerinde yaşanan su baskını sorunlarının önüne geçecektir.

Kanalizasyon altyapısı güçleniyor, Gelecek nesiller güvence altında

İZSU Genel Müdürlüğü, kendi öz kaynaklarının yanı sıra Dünya Bankası kredileriyle de desteklediği büyük altyapı hamlelerine devam ediyor. İlk dokuz ayda 88 kilometre atık su hattı imalat ve onarımı gerçekleştirilirken, 921 kilometre uzunluğunda kanal hattı temizliği yapılarak sistemin verimliliği artırıldı. Özellikle yeni kent merkezi olarak gelişen Çınarlı, Ege, Umurbey, Adalet mahalleleri ile Konak-Karabağlar bölgesinde Dünya Bankası kredileriyle ihale süreçleri tamamlanan dev yatırımlar, yüzbinlerce kişiyi doğrudan ilgilendiren altyapı sorunlarını kökten çözüme kavuşturacak.