Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İzmir genelinde dayanışma hareketine imza attı. Ekonomik krizin gölgesinde geçen bayram gününde, belediyeye bağlı altı Kent Lokantası şubesi kapılarını vatandaşlara tamamen ücretsiz açtı.

Daha önce 10 Kasım’da uygulanan bu anlamlı jest, 19 Mayıs’ta da tekrarlanarak İzmirlilerden tam not aldı. Öğle saatlerinden itibaren lokantaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Belediye mutfağından çıkan bayram menüsü de oldukça doyurucuydu. Vatandaşlara yayla çorbası, zeytinyağlı bezelye, şehriyeli bulgur pilavı ve elmadan oluşan dört çeşit sağlıklı yemek ikram edildi. Tepsideki ekmek ve su da unutulmadı; Ödemiş Bademli’de üretilen doğal kaynak suyu "Bademsu" ile Çiğli’deki modern tesislerde basılan Halk Ekmek menüye eşlik etti.

"Buradan yemek yemesem geçinemem"

Ücretsiz yemek hizmeti Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar Kaymakamlık karşısı, Menemen Mermerli Mahallesi, Aliağa Kültür Mahallesi ve ağa yeni eklenen Yamanlar şubesinde aynı anda uygulandı. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve emekliler, bu zorlu ekonomik iklimde bayram gününde yapılan katkıdan dolayı memnuniyetlerini gizlemedi.

Lokantanın daimi müşterilerinden Mehmet Candan, yemeklerin hijyenik ve uzman ellerden çıkmasının içlerini rahatlattığını belirtti. Buradan faydalananların büyük bölümünün gerçekten ihtiyaç sahibi kişiler olduğunu hatırlatan Candan, bayram jestini takdire şayan bulduğunu söyledi.

İki senedir düzenli olarak Kent Lokantası'na gelen emekli Sedat Aygün ise çarpıcı bir gerçeği dile getirdi: "Emekli maaşlarımız çok düşük. Buradan yemek yemesem geçinemem. Haftanın her günü buradayım. Bugünün ücretsiz olması bütçeme nefes aldırdı, artan parayla torunlarıma çikolata alacağım."

Yamanlar şubesinde fiyatlar yarı yarıya

Hizmet ağını her geçen gün büyüten Kent Lokantaları, hafta içi her gün saat 11.30 itibarıyla kapılarını açıyor ve kazanlar kaynamaya başlıyor.

İzmir genelindeki beş şubede dört çeşit yemek 50 liradan satışa sunulurken, Karşıyaka Yamanlar'da yeni açılan şubede fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Yamanlar sakinleri, aynı kaliteli menüye sadece 25 lira ödeyerek ulaşabiliyor.