Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yer alan Buz Sporları Salonu, yarıyıl tatilinde öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler arasında yer aldı. 19–23 Ocak tarihleri arasında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz hizmet verilen tesiste, her gün 13.00, 14.00, 15.00 ve 16.00 saatlerinde seanslar düzenlendi.

Türkiye’nin sayılı buz sporları tesisleri arasında bulunan salonda, uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde buz pateni deneyimi yaşayan öğrenciler, tatil dönemini sporla değerlendirdi.

“Günlük yaklaşık 1500 öğrenci yararlanıyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan antrenör Yusuf Ceylan, uygulamanın gördüğü ilgiyi şu sözlerle değerlendirdi: “Başkanımız Dr. Cemil Tugay bu hizmete büyük önem verdi. Günlük yaklaşık 1500 öğrenci karne hediyesi olarak buz pistinden yararlandı. Seanslarımız 13.00’ten 16.00’ya kadar sürdü. Öğrenciler tesisten ücretsiz faydalandı.”

Öğrencilerden teşekkür mesajları

Buz pistine gelen öğrenciler, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üniversite sınavına hazırlanan Sude Günlü, kardeşleri ve arkadaşlarıyla birlikte geldiğini belirterek, ilk denemede zorlandığını ancak eğitmenlerin desteğiyle keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Emiray Genç, İzmir’de böyle bir tesisin bulunmasının önemli olduğunu vurgularken, Elif Sena Genç karne hediyesi uygulamasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Emre Fırat da hizmet için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İlk kez buz pateni deneyimi yaşayan Yağız Sağanlı, düşmesine rağmen yeniden gelmek istediğini belirtirken, Akın Deniz Bozdağ ve Duygu Komili de uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Lise öğrencileri de kapsama alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında ilk kez lise öğrencilerini de ücretsiz yarıyıl tatili uygulamasına dâhil etti. Öğrencileri merkeze alan uygulama, ailelerden de olumlu geri dönüş aldı.

Tesis yıl boyunca hizmet veriyor

Buz Sporları Salonu, bakım dönemleri dışında yıl boyunca halk seansları, kurslar, özel dersler ve okullara yönelik tanıtım çalışmalarıyla hizmet sunuyor. Ayrıntılı bilgiye buzsporlari.izmir.bel.tr adresinden ve 0 (232) 293 42 12 numaralı danışma hattından ulaşılabildiği bildirildi.