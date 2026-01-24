Son Mühür / İzmir’in Bornova ve Menemen ilçeleri sınırlarında Taykar Enerji Üretim Pazarlama Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan Bornova-1 Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve Elektrik Depolama Tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. İzmir Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası’nın, ÇED Yönetmeliği’nin 16. maddesi kapsamında incelenmesinin ardından süreç kamuoyuna duyuruldu.

Projeye göre Bornova’nın Kayadibi, Çamiçi ve Kurudere mahalleleri ile Menemen’in Kır Mahallesi mevkiinde 5 adet rüzgâr türbini kurulması planlanıyor. Her biri 4 MW gücünde olacak türbinlerle santralin toplam kurulu gücü 20 MWm / 20 MWe olarak öngörülüyor. Aynı sahada ayrıca 20 MWe / 20 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisi kurulması hedefleniyor. Projenin hayata geçmesi halinde yıllık 80 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapılması planlanıyor.

Daha önce iptal edilmişti

Bornova-1 RES projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2025 yılı Şubat ayında, proje alanının ağaçlandırma alanı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Aynı proje için yeniden ÇED sürecinin başlatılması dikkati çekti.

Proje alanı orman, mera ve tarım arazilerinde

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre proje alanı, tapu kayıtlarında orman, mera ve tarla niteliği taşıyan araziler üzerinde bulunuyor. Alanın, İzmir–Manisa Planlama Bölgesi’ne ait 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “tarım alanı”, “orman alanı” ve “içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanı” sınırları içerisinde kaldığı belirtiliyor. Bu kapsamda proje sahasının orman sayılan bölümleri için Orman Kanunu uyarınca izin ve irtifak hakkı alınması, mera alanları için ise tahsis amacı değişikliği başvurusu yapılması öngörülüyor. Özel mülkiyete konu alanlarda kiralama ya da satın alma yönteminin tercih edileceği ifade ediliyor.

‘ÇED olmadan faaliyete başlanmayacak’ denildi

Yetkililer, ÇED süreci olumlu sonuçlanmadan, imar planları onaylanmadan ve ilgili kurum görüşleri alınmadan proje sahasında herhangi bir çalışma yapılmayacağını belirtiyor. Toplam yatırım bedeli 434 milyon TL olarak açıklanan proje, ÇED süreci boyunca kamuoyunun ve ilgili kurumların incelemesine açık olacak.