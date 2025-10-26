İzmir’in Menemen ilçesinde, kamu malına zarar verme olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 20 Ekim tarihinde Kasımpaşa Mahallesi'nde bulunan Menemen Belediyesi Kültür Merkezi'nin hemen yanındaki yaya üst geçidinin plastik korkuluklarının kırılarak tahrip edilmesi üzerine, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Halkın güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden bu vandalizm eylemine karışan kişi veya kişileri tespit etmek amacıyla titiz bir çalışma yürütüldü.

Güvenlik kameraları şüphelileri ele verdi

Olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını saniye saniye inceleyen emniyet ekipleri, üst geçidin korkuluklarına zarar veren şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, suç eylemine karıştığı tespit edilen şahısların K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen beş şüpheli, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki ilk sorgularının ardından adli süreç için Menemen Adliyesi'ne sevk edildi.

Yargı süreci başladı: İki şüpheli cezaevine gönderildi

Adli makamlar önüne çıkarılan beş şüpheliden K.H.A. ve B.N., kamu malına zarar verme suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli M.C.K. ve M.S., emniyette verdikleri ifadeler sonrasında serbest kaldı. Yetkililer, kamu mallarına zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve bu tip vakaların tespiti için güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi.