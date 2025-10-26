İzmir’in Foça ilçesinde perşembe günü etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan Bülent Kaptanoğlu (70) için yürütülen arama çalışmalarında acı haber geldi. Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, düştüğü yerden 11 kilometre aşağıda, Gediz Nehri üzerindeki sazlık bölgede bulundu.

Perşembe günü öğle saatlerinde başlayan sağanak, Foça’da yaşamı felç etti. İlçede kısa sürede metrekareye 155,4 kilogram yağmur düştü; caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Denizle sel sularının birleştiği bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, jandarma, emniyet, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü.

Sel sırasında otomobiliyle Bucak Deresi’ne sürüklenen Kaptanoğlu için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üç gün sürdü. İZSU ekipleri tarafından tespit edilen bölgede, Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAG Özel Timi-6 ekibi Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.

Kaptanoğlu’nun bedeni kıyıya çıkarılarak Foça Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, selden zarar gören vatandaşlara yönelik destek ödemelerinin pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Sel anı kamerada

Olay anına ait görüntülerde, Bülent Kaptanoğlu’nun otomobiliyle sel sularında ilerlemeye çalıştığı, suyun hızlanmasıyla aracın sürüklendiği ve bir süre sonra Kaptanoğlu’nun da suda kaybolduğu anlar yer aldı.

Yetkililer, bölgede su taşkınlarının yeniden yaşanmaması için dere yataklarında temizlik ve güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.