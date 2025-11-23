Son Mühür/ Osman Günden- Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınların yaşam hakkı başta olmak üzere tüm hak ihlallerine dikkat çekilmesine vesile oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de “kadın dostu kent” ilkesini merkeze alarak destek hizmetlerini genişletiyor.

Kadınların güvenliği için uzman ekipler görevde

Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kadınların yaşam hakkı ve güvenliği tehdit edildiğinde süreci uzman ekipleriyle takip ediyor. Belediyenin Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla kadınların yaşamın her alanında eşit, özgür ve güvenli biçimde yer alması için çalıştıklarını belirtti.

Sığınma evlerinde kapsamlı koruma ve destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki sığınma eviyle yıllık ortalama 143 kadın ve 79 çocuğa hizmet veriyor. Toplam 45 kişi kapasiteli bu merkezlerde güvenli barınma, psikososyal destek, hukuki yönlendirme, sağlık hizmetlerine erişim ve çocuklar için gelişim destekleri sağlanıyor. Bir avukat, sosyal çalışmacılar, psikolog, öğretmen ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan ekip 7/24 görev yapıyor.

Kadın dayanışma merkezleri dört bölgede hizmette

Belediyenin Hatay, Örnekköy, Kadifekale ve Agora’da bulunan Kadın Dayanışma Merkezleri; şiddete uğrayan ya da risk altındaki kadınlara hukuki ve psikolojik destek sunuyor. Kadınların hakları konusunda bilgilendirilmesi, sosyal yaşama katılımlarının artırılması ve mesleki beceriler kazandırılması merkezlerin temel görevleri arasında yer alıyor. Ayrıca çocuk oyun odaları, dil kursları, spor faaliyetleri ve sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

Eğitim programları ve atölyeler geniş katılım görüyor

Kadınlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yoğun ilgiyle sürüyor.

2024 yılının nisan–aralık döneminde düzenlenen 19 eğitime 11 bin 557 kişi,

2025 yılının ocak–eylül döneminde yapılan 33 eğitime 10 bin 63 kişi katıldı.

Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları, flört şiddeti, sağlıklı iletişim, anne sütü ve emzirme, çocukların bedensel söz hakkı gibi pek çok başlıkta eğitimler verildi. Ayrıca gebelik-lohusalık bilgilendirme seminerleri, ebeveyn atölyeleri ve teknoloji eğitim programları da yürütüldü.

Yerel Eşitlik Eylem Planı ve Kadın Dostu Kentler çalışmaları

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, 2025–2027 dönemini kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırladı. Bunun yanında Kadın Dostu Kentler III programı kapsamında 80 toplantı ve kurum görüşmesi gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, belediye politikalarında eşitlik perspektifinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Şiddet, taciz ve mobbinge karşı sıfır tolerans

Belediye, kurum içinde şiddet, taciz ve mobbinge karşı Sıfır Tolerans Belgesi ile net bir duruş ortaya koyuyor. Çalışanlara düzenli eğitimler verilirken, başvuru ve bildirim mekanizmaları güçlendiriliyor ve güvenli çalışma ortamı kurumsal kültürün bir parçası haline getiriliyor.

25 Kasım haftasında kapsamlı farkındalık programı

Bu yıl dünya genelinde “Every 10 Minutes, A Woman Is Killed – #NoExcuse” teması öne çıkarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım’a özel 10 günlük farkındalık ve dayanışma programı hazırladı. 19 Kasım’da başlayan etkinlikler, 27 Kasım’a kadar çeşitli buluşmalar ve çalışmalarla devam edecek.