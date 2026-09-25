Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Bir Ömür İtfaiye” söyleşisinde mesleğe yıllarını vermiş emektarlar ile görevi başında sürdüren genç personeli aynı söyleyişi de buluşturdu.

Bu yıl dördüncüsü yapılan organizasyon, geçmişte itfaiye merkezi olarak kullanılan Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, şube müdürleri ve personelin yer aldığı programda, mesleğin geçirdiği teknolojik değişim, saha tecrübesi, kurum kültürü ve ekip ruhu detaylarıyla masaya yatırıldı.

"Hepimiz aynı hikayenin farklı sayfalarıyız"

Programın açılışında konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, itfaiyeciliğin yalnızca bir iş kolu olmadığını, kuşaktan kuşağa devredilen bir meslek geleneği olduğunu belirterek;

"Karşımda, hayatlarının önemli bir bölümünü bu teşkilata adamış büyüklerimizi görüyorum.

Yanlarında ise bugün bu kutsal mesleği omuzlayan genç arkadaşlarımız var.

Aslında hepimiz aynı hikayenin farklı sayfalarıyız. Ama bazı şeyler hiç değişmiyor.

Bir arkadaşının sesini duyduğunda onun yanında olmak, zor bir olayda birbirine güvenmek, insanların en çaresiz anında onların yardımına koşmak ve görev bittiğinde aynı ekiple yeniden dönmek. İşte itfaiyecilik ruhu biraz da budur." dedi.

Söyleşiyide kurum hafızasını diri tutmak için önemli bir role sahip olduğunun altını çizerek,

"Bu buluşma; geçmişle bugün arasında kurulmuş bir köprüdür. Bu teşkilatın hafızasını yaşatmak, verilen emeği unutmamak ve yılların tecrübesini geleceğe taşımak adına çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

"Zorla girdiğim bu mesleği çok sevdim"

Söyleşi de söz alan emekli personel, mesleki deneyimlerini ve göreve başlama süreçlerinden bahsetti.

İş aradığı dönemde ablasının tavsiyesiyle başvuru yaptığını söyleyen emekli itfaiyeci Ramazan Doğan, başlarda mesleğe mesafeli yaklaştığını ancak zamanla mesleğe alıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"İyi ki ablamı dinledim. Zorla girdiğim bu mesleği çok sevdim. O kadar sevdim ki kovsalar gitmezdim. Bu itfaiye kulesinde 20 yılım geçti."

Aliağa bölgesinde uzun yıllar görevli olan emekli itfaiyeci Muharrem İnalbay da sahada yaşadığı zor olayları paylaştı.

İnalbay, emekli olduktan sonra karavanıyla Türkiye gezisine çıktığını ve ziyaret ettiği her şehirde ilk olarak yerel itfaiye teşkilatlarına uğradığından da bahsetti.

“Mutlaka yardıma gitmek istiyorsun”

İtfaiyecilikte teorik bilginin ötesinde deneyim aktarımı ve sahadaki tecrübenin belirleyici olduğuna söyleyen Ufuk Zorluoğlu, mesleki sorumluluğun mesai saatleriyle sınırlı kalmadığına dikkat çekerek;

"İzinde olduğun zaman yangın, kurtarma görevleri çıkınca bulunduğun yerde rahatça oturamıyorsun.

Mutlaka yardıma gitmek istiyorsun. Mutlaka birlik beraberlik içinde olman lazım.

Bu şekilde başarıyı yakalıyoruz. Biz o şekilde büyüdük, yetiştik." dedi.

"Ekip birlikte hareket ederse başaramayacağı hiçbir konu yoktur"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi eski başkanlarından Fuat Barandır ise konuşmasında görev, s orumluluk dağılımı, disiplin ve kurumsal aidiyet konularına değindi.

Başarılı bir müdahale sürecinin iyi yönetilen bir ekip birliğinden geçtiğini belirten Barandır,

"İtfaiyeci, bilgili, şuurlu, ne yapacağını bilen bir insan olarak kendini yetiştirirse ve iyi bir emir komuta zincirine itaat ederse, ekip ruhu dediğimiz birlik ve beraberlikle hareket ederse başaramayacağı hiçbir konu yoktur.

Aidiyet duygusunu mutlaka kazanın ve mensup olduğunuz meslekten onur duyun.

Aidiyet duygunuzu geliştirmek için birlik beraberlik ruhu içinde olmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Program plaket töreniyle sona erdi

Anı paylaşımlarının ardından emekli itfaiye personeli Ramazan Doğan, teşkilat için kaleme aldığı şarkıyı söyledi.

Etkinlik, İzmir İtfaiyesi’ne hizmet etmiş emektarlar ile organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunan isimlere plaket verilmesinin ardından sona erdi.