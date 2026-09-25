Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde İzmir-Aydın Otoyolu’nun işletme hakkı, Eylül 2026'da yayımlanan Resmi Gazete kararıyla 30 yıl süreyle özelleştirme kapsamına alınmıştı. Tepkilerin odağında olan bu karara yeni bir tepki de YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan geldi.

Yavuzyılmaz’dan özelleştirme kararına sert tepki

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz gerçekleşen uygulamanın adının özelleştirme değil 'vatandaşı sinsice soymaktır' dedi. Aynı zamanda bu özelleştirme planı gerçekleşirse, araç geçiş ücretlerine %450 zam yapılacağından bahseden Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:

"İzmir ve Aydın’da yaşayan veya bu illerimize yolu düşen vatandaşlarımız!

AK Parti’nin 30 yıllığına özelleştirmeyi planladığı, kamunun işlettiği otoyollardan biri de;

KGM İzmir-Aydın Otoyolu❗️

Güzergahı: İzmir-Aydın

Uzunluğu: 99 km.

Geçiş ücreti: 73 TL

“Araç geçiş ücretlerine yüzde 450 zam yapılması bekleniyor”

Bu özelleştirme planı gerçekleşirse, araç geçiş ücretlerine %450 zam yapılması bekleniyor❗️

Peki nasıl?

Karayolları 2.Bölge’de, kamunun işlettiği, KGM İzmir-Aydın Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,74 TL

Aynı karayolları bölgesinde bulunan, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği;

Aydın-Denizli Otoyolu’nun araç geçiş ücreti kilometre başına 4,21 TL

Aradaki fark 4,5 kat

“Geçiş ücreti 415 TL’ye çıkacak”

Bu demektir ki, KGM İzmir-Aydın Otoyolu özelleştirilirse;

Şu anda 73 TL olan araç geçiş ücreti, yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyolun ücretine endekslenerek 415 TL’ye çıkacak.

Bunun adı, özelleştirme adı altında vatandaşı sinsice soymaktır"