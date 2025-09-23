Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, ilçedeki tüm cadde ve sokakların 360 derece panoramik çekimlerini yenileyerek dijital kent haritasını güncelledi. İzmir’de bir ilk olma özelliği taşıyan uygulama sayesinde belediye hizmetlerinde verimlilik artarken, vatandaşlar da en güncel kent görüntülerine kolayca ulaşabiliyor.

İki hafta süren çalışmalarda, özel donanımlı araçlarla Karşıyaka’nın tüm sokak ve caddeleri baştan sona görüntülendi. Google Maps benzeri olarak tasarlanan sistem, belediye birimlerinin sahaya çıkmadan detaylı inceleme yapmasına imkân tanıyor.

Belediye hizmetlerinde hız ve tasarruf

Yeni sistem sayesinde belediye personeli; binaların kat planlarından tabelalara, yapı özelliklerinden çevre düzenlemelerine kadar birçok detayı bilgisayar ekranından görebiliyor. Böylece plan-proje, imar, yapı kontrol, kentsel dönüşüm, park-bahçeler ve temizlik işleri gibi birimler daha hızlı ve verimli çalışabiliyor. İş gücünden ve kaynaklardan tasarruf sağlanırken, gelir kayıplarının da önüne geçiliyor.

Çekilen görüntüler, karsiyaka.bel.tr adresindeki Kent Rehberi sekmesi üzerinden vatandaşların kullanımına açıldı. Karşıyakalılar bu sayede caddeleri ve sokakları 360 derece görüntülerle inceleyebiliyor, geçmişe ait görselleri karşılaştırabiliyor. Çekimlerin her iki yılda bir güncellenmesi planlanıyor.

“Teknolojiyi hizmetlerimizin merkezine alıyoruz”

Çalışmaları yerinde inceleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’yı daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla teknolojiye uyum sağlıyoruz. 2021 yılından bu yana İzmir’de öncülüğünü yaptığımız 360 derece panoramik sokak çekimlerini yenileyerek hem vatandaşlarımızın hem de belediyemizin hizmetine sunduk. Teknolojiyi kentin her alanına entegre ederek geleceğin Karşıyaka’sını birlikte inşa edeceğiz” dedi.