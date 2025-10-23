Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 23.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Kemalpaşa ve Kınık ilçeleriyle ilgili verilen sit kararı dikkat çekti. Arkeolojik sit sınırları değişti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesiyle ilgili verilen kararda sınırlar yeni plana göre yeniden çizildi. İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi Ulucak/İstiklal ve Ulucak/Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisindeki, İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 3. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sayısallaştırıldığı karar eki 1/5000 ölçekli kadastral harita ve koordinat listesinin geçerli olduğuna karar verildi. Kemalpaşa'da sınırların yeni plana göre yeniden çizilmesinde; 3. derece arkeolojik sit alanı ve çevresindeki parsellerin yeniden düzenlenmesi, alanın güneyindeki mevcut sit sınırlarının parsellerin eski koordinatlarına belirlenmiş olduğundan uyuşmaması, sit sınırlarının taşınmazların güncel konumlarına göre revize edilmesi gerekmesi etkili oldu.

Kınık'ta sınırlar güncellendi!

İzmir'in Kınık ilçesinde ise sit alanı sınırları genişletildi. Kocaömer Mahallesi 197 ada 1 parselde kayıtlı olan Marukluk Orman nitelikli alanda daha önceden verilen kararla 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescillenen alanın sınırları güncellenerek 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.