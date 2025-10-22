FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Aliağa Petkimspor, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Petrolina AEK’ya 84-78 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, iyi başladığı karşılaşmada son çeyrekte rakibinin etkili oyununa karşı koyamayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İlk yarı başa baş geçti

Larnaka’daki Kition Atletizm Merkezi’nde oynanan mücadeleye etkili başlayan Aliağa Petkimspor, ilk periyodu 22-22 eşitlikle tamamladı. İkinci çeyrekte ev sahibi Petrolina AEK, özellikle Jayveous McKinnis ve Tavelon Hollingsworth’ün sayılarıyla üstünlüğü ele geçirdi ve devreye 39-36 önde girdi.

Üçüncü periyotta fark açıldı

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda Petrolina AEK, dış atışlardaki yüksek isabet oranıyla farkı açmayı başardı. Kıbrıs ekibi, bu bölümde McKinnis’in pota altındaki etkili performansıyla farkı çift hanelere taşıdı ve son çeyreğe 61-51’lik skorla önde girdi.

Petkimspor’un çabası galibiyet için yeterli olmadı

Son periyotta temsilcimiz Aliağa Petkimspor, Franke (20 sayı) ve Efianayi (17 sayı) ile farkı kapatmak istese de, Petrolina AEK skoru korumayı başardı.