İzmir’in kıyı şeridinde yasa dışı geçişlere karşı yürütülen titiz takip çalışmaları, teknolojinin gücüyle birleşerek önemli bir başarıya daha imza attı. Seferihisar ilçesi semalarında devriye görevini icra eden Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA), gece karanlığında kara üzerinde hareketlilik gösteren kalabalık bir grubu saptadı. 28 Şubat gecesi saat 00.40 sularında gerçekleşen bu teknik tespitin ardından, güvenlik birimleri koordineli bir şekilde harekete geçerek bölgeyi abluka altına aldı.

Teknoloji ve saha güçleri tek noktada buluştu

İHA’dan gelen anlık görüntülerin analiz edilmesiyle birlikte, operasyonun icrası için düğmeye basıldı. Tespit edilen koordinatlara vakit kaybetmeksizin Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim), Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Gece yarısı gerçekleştirilen bu stratejik buluşma, karadan ve havadan sağlanan tam saha hakimiyetiyle yasa dışı faaliyetlerin engellenmesinde kritik bir rol oynadı.

Koordineli baskınla 22 kişi muhafaza altına alındı

Bölgeye ulaşan güvenlik güçleri, İHA’nın işaret ettiği noktada gerçekleştirdikleri başarılı operasyon neticesinde 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü bu saha çalışmasında, göçmenlerin kaçış yolları kapatılarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan grubun güvenli bir şekilde muhafaza altına alınması sağlandı.

Yasal süreç ve geri gönderme merkezi sevkleri

Yakalanan 22 düzensiz göçmen, saha işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekli idari prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili birimlere nakledildi. Kimlik tespitleri ve sağlık kontrolleri yapılan şahıslar, buradaki işlemlerinin sonuçlanmasıyla birlikte sınır dışı edilmek üzere İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, insansız hava araçları ve diğer modern gözetleme sistemleri ile kıyı şeridindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

