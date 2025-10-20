İzmir’de havaların soğumasıyla birlikte, doğalgaz kullanımının artacağı dönem yaklaşıyor. Uzmanlar, yüksek faturalara karşı erken önlem almanın hem bütçeyi hem de enerji verimliliğini korumak açısından önemli olduğunu belirtiyor. Teknik bilgi gerektirmeyen basit uygulamalarla ısınma giderlerinde yüzde 40’a varan düşüş elde edilebiliyor.

Isı Kaybını Engellemek Tasarrufun İlk Adımı

Kış aylarında kombinin daha az çalışmasını sağlamak için en etkili yöntemlerden biri, peteklerin arkasına yalıtım levhası yerleştirmek. Bu levhalar, peteğin yaydığı sıcak havayı duvara emdirmek yerine iç mekâna geri yansıtıyor. Böylece ev daha hızlı ısınıyor, kombi daha kısa süre çalışıyor ve enerji boşa gitmiyor. Uygulaması son derece kolay olan bu yöntem, düşük maliyetle büyük fark yaratıyor.

Termostatik Vana ve Sızdırmazlıkla Isı Kaçaklarını Önlemek

Yalıtım levhalarının yanı sıra, termostatik vana kullanımı da ısı kontrolünde önemli bir rol oynuyor. Oda sıcaklığını sabitleyen bu vanalar, gereksiz enerji harcanmasını engelliyor. Ayrıca pencere ve kapı kenarlarının silikonla kapatılması, dışarıya sızan sıcak havayı engelleyerek faturaya olumlu yansıyor. Basit malzemelerle yapılan bu uygulamalar, uzun vadede ciddi bir tasarruf sağlıyor.

Kombiyi Kapatmak Yerine Sabit Sıcaklıkta Çalıştırın

Birçok kişinin yaptığı en büyük hatalardan biri, kombiyi sürekli kapatıp açmak oluyor. Uzmanlara göre bu alışkanlık, cihazın daha fazla enerji harcamasına yol açıyor. Bunun yerine kombiyi sabit bir sıcaklıkta çalıştırmak, hem evin ısısını dengede tutuyor hem de tüketimi azaltıyor. Kombi ayarının doğru yapılması, tasarrufun en temel adımlarından biri olarak gösteriliyor.

Erken Önlem Alan Kışı Ekonomik Geçiriyor

Havalar iyice soğumadan yapılan küçük yatırımlar, kış boyunca hem konforlu hem ekonomik bir ısınma sağlıyor. Petek arkası yalıtım levhaları, termostatik vanalar, silikon uygulamaları ve doğru kombi ayarı… Bu üçlü yaklaşımı benimseyen birçok İzmirli, geçen yıla kıyasla faturalarında ciddi oranda düşüş gözlemlediğini ifade ediyor.

Enerji uzmanları, tasarrufun sırrının ısıyı kısmakta değil, doğru kullanmakta olduğunu vurguluyor. Basit ama etkili önlemlerle, kış aylarında yüksek doğalgaz faturalarından korunmak mümkün. Şimdiden harekete geçen haneler, hem sıcak bir yuva sağlıyor hem de bütçelerini koruyor.