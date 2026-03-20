Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı’nın manevi iklimini Buca ilçesinde vatandaşlarla iç içe karşıladı. Bayram sabahının ilk ışıklarıyla birlikte Buca’ya giden Başkan Tugay, Yeşilbağlar Camii’nde eda edilen bayram namazının ardından bölge sakinleriyle bir araya gelerek samimi bir bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bu anlamlı buluşmada, İzmir’in yerel yönetim kadroları tam kadro sahadaydı.

Yeşilbağlar Camii’nde manevi buluşma ve ikram seferberliği

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı için Yeşilbağlar Camii’ne gelen Dr. Cemil Tugay’a, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları eşlik etti. Namazın ardından cami cemaatiyle tek tek bayramlaşan heyet, vatandaşların bayram sevincine ortak oldu. Cami çıkışında ise belediyelerin nezaketi ön plandaydı; İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara sıcak çay, taze gevrek ve kahvaltılık ikramında bulunurken, Buca Belediyesi ise geleneksel bayram şekeri ve kolonya dağıtarak bayram ritüellerini yaşattı.

Bayramın en büyük neşesi çocuklar oldu

Namaz sonrasında Yeşilbağlar Mahallesi’nde geniş kapsamlı bir bayram turuna çıkan Başkan Cemil Tugay, sokaklarda karşılaştığı Bucalıların bayramını tebrik ederek mahalle kültürünü canlandıran sahneler sergiledi. Bu turun en renkli anları ise çocuklarla olan buluşmalarda yaşandı. Miniklerle yakından ilgilenen ve onlarla kucaklaşan Başkan Tugay, çocuklara bayram harçlığı dağıtarak ve top hediye ederek bayram neşesini ikiye katladı. Çocukların gözlerindeki mutluluk, mahalledeki bayram atmosferini daha da ısıttı.

Muhtarlık ziyaretiyle sonlanan sıcak sohbet

Mahalle gezisinin ardından yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlık kurumunu da unutmayan Başkan Tugay, Yeşilbağlar Mahalle Muhtarı Satılmış Çumak’ı makamında ziyaret etti. Muhtarlık binasında gerçekleşen ve demli çaylar eşliğinde süren sohbette, mahallenin genel durumu ve bayram huzuru üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Tugay, yerel yönetimlerin halka en yakın noktası olan muhtarlarla eş güdüm içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin mesajını vererek Buca programını tamamladı.

