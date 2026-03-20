Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç nesillerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak ve eğitim kurumlarındaki malzeme eksikliğini gidermek amacıyla kapsamlı bir sosyal sorumluluk hareketine imza atıyor.

Şehrin 30 ilçesini kapsayan dev projeyle, tam 1500 eğitim kurumuna piyasa değeri 31 milyon Türk Lirası’nı aşan profesyonel spor malzemesi ulaştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kenti "sporun başkenti" yapma vizyonu doğrultusunda şekillenen bu hamle, özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin sporla buluşmasını kolaylaştırarak eğitimde adaleti sağlamayı amaçlıyor.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı dağıtımın merkezi oldu

Lojistik planlamanın titizlikle yürütüldüğü proje kapsamında, metropol sınırları içerisinde yer alan okulların idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri, kendileri için hazırlanan setleri Bornova’da bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndan teslim alıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu süreçte, şehir merkezinden uzak noktalarda bulunan ve nakliye imkanı kısıtlı olan okullar ise unutulmadı. Merkeze mesafeli ilçelerdeki okulların kapısına kadar giden Büyükşehir ekipleri, malzemeleri bizzat teslim ederek hizmeti çocukların ayağına götürüyor.

Sporun terapi gücü ve çocukların mutluluk tablosu

Saha çalışmalarını yöneten belediye yetkililerinden Cemre Güngör, yapılan yardımların sadece fiziksel ekipmanlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda akıl oyunları ve satranç takımlarıyla zihinsel gelişimi de desteklediklerini vurguluyor. Güngör, merkeze uzak bölgelerde görev yapan öğretmenlerin ve velilerin bu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, çocukların gözlerindeki sevincin ekipler için en büyük motivasyon kaynağı olduğunun altını çiziyor. Proje, sadece bir malzeme dağıtımı olmanın ötesine geçerek, yerel yönetimin eğitim camiasıyla kurduğu güçlü bağın bir nişanesi olarak değerlendiriliyor.

Özel eğitimde büyükşehir farkı: “İyi ki varsınız”

Menemen’de faaliyetlerini sürdüren Sabahat Akşiray Üçüncü Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan gelen teşekkür mesajları, projenin insani boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Okul Aile Birliği Başkanı Saliha Akay, özel gereksinimli çocuklar için sporun sadece bir aktivite değil, aynı zamanda hayati bir terapi yöntemi olduğunu belirtiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sadece spor malzemesiyle değil; ücretsiz ulaşım ve yemek desteğiyle de her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Akay, sunulan bu imkanların çocuklar için hayata tutunma kapısı araladığını kaydediyor.

30 ilçede spor yapmayan çocuk kalmayacak

Toplamda 1500 okulun yararlanacağı bu geniş içerikli paket; basketboldan badmintona, bocceden dart ve bowling setlerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Paketin içerisinde her branşa uygun topların yanı sıra masa tenisi masaları, antrenman yelekleri, satranç takımları ve hatta zıplama ipleri ile huloloplar gibi temel gereçler de yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yatırımı sayesinde, kentin en ücra köşesindeki bir öğrenci ile merkezdeki bir öğrencinin aynı nitelikteki ekipmanlara erişimi sağlanmış oluyor. Sürdürülebilir spor politikalarıyla İzmir, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için okulların altyapısını en modern şekilde donatmaya devam ediyor.

