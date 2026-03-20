Aliaport Aliağa Deniz Yolcu İskelesi, Ramazan Bayramı kapsamında düzenlediği özel seferlerini 19 Mart Perşembe günü başlattı. İlk yolculuk öncesinde iskelede düzenlenen uğurlama törenine ilçe protokolü katıldı.

İlk gün 261 yolcu ağırladı

Seferin başladığı ilk gün, iskele 261 yolcuya ev sahipliği yaptı. Aliağa ve çevre illerden gelen yolcuların yanı sıra Belçika, İngiltere, Fransa, Bulgaristan, İspanya ve Almanya’dan misafirler de ilk yolculukta yer aldı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yolcuları uğurlarken Ramazan Bayramı’nı kutladı ve iskeleyi Aliağa için yeni bir vizyon olarak nitelendirdi.

Başkan Acar, "Aliağa bir liman ve sanayi şehri olmasının yanında, doğal ve tarihi değerleriyle turizmde de önemli bir potansiyele sahip. Bugün bunun ilk adımını attık. Gelecek günlerde Aliaport’tan farklı destinasyonlara deniz yoluyla ulaşımı da hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaymakam Güney: İlçenin kalkınmasına katkı sağlayacak

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, ilk seferin ilçede uzun süredir beklenen bir gelişme olduğunu vurguladı. Güney, "Bugün Aliağa’dan Midilli’ye ilk seferimizi düzenliyoruz. Seferlerimizin artarak devam edeceğine ve ilçemizin tanıtımında önemli rol oynayacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür eder, bayramda seyahat edecek vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dilerim" ifadelerini kullandı.

Ali Jale: Aliaport’un fark yaratan avantajları var

Jalem Tur Yönetici Ali Jale, uzun süredir yürütülen çalışmaların ilk somut sonuçlarını gördüklerini belirterek, limanın diğer limanlardan ayıran özelliklerine dikkat çekti. Jale, "Aliaport, raylı sistemle kolay ulaşım, geniş otopark alanı ve yolculara ekstra harç yansıtmaması gibi avantajlarla öne çıkıyor. Önce turizmle başlıyoruz, zamanla ticaret hacmi de artacak. Aliağa’yı Avrupa’ya açıyoruz" dedi.

22 Mart’a kadar her gün!

Aliaport Aliağa Deniz Yolcu İskelesi’nde bayram özel seferleri 22 Mart’a kadar her gün gerçekleştirilecek. Düzenli seferler ise 10 Nisan’dan 1 Kasım’a kadar devam edecek.

Uğurlama törenine Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliaport Liman Yöneticisi Faruk Altun, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliaport Müdürü Fatih Kılıç, ilçe ve deniz emniyet yetkilileri ile basın mensupları katıldı. Ayrıca Jalem Tur ve Turyol temsilcileri de törende yer aldı.