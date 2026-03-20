Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinin beraberinde getirdiği ani yağışlar ve kuraklık riskine karşı Ödemiş ilçesinde kapsamlı bir modernizasyon süreci başlattı. Yağmur suyu yönetiminden içme suyu şebekelerinin rehabilitasyonuna kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu çalışmalarla, ilçenin kronikleşen altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretiliyor. Kentin dirençli bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen projelerde teknolojik imkanlar seferber edilirken, ilçe merkezindeki yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarında yüzde 90 gibi rekor bir seviyeye ulaşılarak final aşamasına gelindi.

Yağmur suyu projesinde geri sayım: Mayıs ayında taşkınlar tarih oluyor

Özellikle sağanak yağışlar sırasında alt kotlarda meydana gelen su baskınlarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen yağmur suyu altyapı yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Fakülte Caddesi’nden start alan ve İstasyon ile Kurtuluş caddeleri boyunca uzanan imalatlar, dev bir ana kolektör hattıyla taşkın riskini minimize ediyor. Toplamda 4 kilometrelik ana hat montajının yanı sıra yüzlerce ızgara sisteminin kurulumunun tamamlandığı projede, Mayıs ayı itibarıyla düğmeye basılması planlanıyor. Çalışmanın nihayete ermesiyle birlikte Emmioğlu, Umurbey ve Cumhuriyet mahalleleri, yağışlı havalarda yaşanan tedirginliği geride bırakarak modern bir tahliye sistemine kavuşacak.

İçme suyunda kapasite artışı ve kesintisiz iletim dönemi

İZSU’nun Ödemiş genelindeki bir diğer kritik hamlesi ise merkez içme suyu ana iletim hattının baştan aşağı yenilenmesi oldu. Yüzde 46,81 seviyesine ulaşan imalat süreciyle birlikte, ilçenin su dağıtım kapasitesi önemli ölçüde artırılıyor. Bu proje sadece boruların yenilenmesini değil, aynı zamanda sistemdeki basınç dengesinin dijital olarak yönetilmesini de içeriyor. Böylece özellikle nüfusun yoğunlaştığı ve tüketimin tavan yaptığı yaz aylarında yaşanan basınç düşüklüğü ve su yetersizliği şikayetlerinin önüne geçilerek, her haneye sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırılması garanti altına alınıyor.

2028 vizyonu: Kayıp-Kaçak oranlarında minimum seviye hedefi

Altyapı güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için 2028 yılına kadar sürecek olan stratejik bir bakım programı devreye alındı. Bu uzun soluklu çalışma kapsamında, eskiyen hatlar yenilenirken arızalara müdahale süreleri minimize ediliyor. İZSU’nun yürüttüğü bu titiz çalışma, su kaynaklarının israfını önleyen kayıp-kaçak oranlarını da ciddi oranda düşürecek. Geçmiş yıllarda su yetersizliği yaşayan 32 mahallede yapılan sondaj ve iletim düzenlemeleri meyvesini verdi ve 2025 yılı itibarıyla ilçede susuz mahalle kalmadı. Ayrıca Sekiköy’de 1,5 milyon liralık yatırımla kurulan paket arıtma tesisi, bölge halkına sunulan hizmet kalitesini tescilledi.

Geleceğe yatırım: 51 yeni sondaj kuyusu ile su kaynakları korunuyor

Küresel ısınmanın su kaynakları üzerindeki baskısını azaltmak için İZSU, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan dev bir kaynak geliştirme takvimi hazırladı. 2025’te devreye alınan 7 kuyunun ardından, 2026 yılı için ihalesi tamamlanan 12 yeni kuyu için ilk kazma vuruldu. Toplamda 51 yeni sondaj kuyusunun sisteme entegre edilmesi planlanırken, 39 farklı mahallede ise bilimsel etüt çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Bu devasa su kaynağı atağı, Ödemiş’in sadece bugünü değil, gelecek 20 yılındaki su ihtiyacını güvence altına alarak tarımsal ve kentsel yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak.