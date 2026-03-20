Son Mühür/ Merve Turan- Çiğli Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek altyapı ve üstyapı hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eş güdümlü olarak yürütülen projeler kapsamında, Köyiçi Mahallesi ve Dere Caddesi’ndeki asfaltlama ile çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Bölge sakinlerinin ve esnafın konforunu artırmayı hedefleyen bu yatırımlar sayesinde, ilçenin en hareketli noktaları modern bir estetiğe kavuşurken, ulaşım hatları da çok daha kullanışlı bir yapıya bürünüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin yeni bir ivme kazanması bekleniyor.

Esnaf ve Belediye el ele

Köyiçi Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde denetleyen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, incelemeler sırasında mahalle esnafıyla bir araya gelerek samimi bir diyalog kurdu. Hem yürütülen teknik süreçler hakkında bilgi veren hem de vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Yıldız, esnafın beklenti ve önerilerini bizzat not aldı. İlçenin ihtiyaçlarını masa başında değil, doğrudan sahada vatandaşla iç içe kalarak belirlediklerini vurgulayan Yıldız, belediyecilik hizmetlerinin odağında her zaman Çiğli halkının yer aldığını ifade etti.

Sadece asfalt değil, Tam kapsamlı modernizasyon

Dere Caddesi’ndeki ilk incelemelerinde projenin vizyonunu paylaşan Başkan Yıldız, çalışmaların sadece yol yapımıyla sınırlı kalmayacağının altını çizmişti. Bu sözünü Köyiçi Mahallesi için de yineleyen Yıldız; bölgedeki aydınlatma sistemlerinin baştan aşağı yenileneceğini ve kaldırım düzenlemelerinin modern şehircilik standartlarına uygun şekilde tamamlanacağını duyurdu. Bu hamleyle birlikte mahallenin hem gece hem de gündüz çok daha güvenli ve estetik bir görünüme sahip olması hedefleniyor.

Köyiçi’ne yeni kimlik: “Sevgi Yolu” konsepti geliyor

Bölge esnafını heyecanlandıran en önemli açıklama ise "Sevgi Yolu" projesi oldu. Başkan Yıldız, Köyiçi Mahallesi’ni klasik bir yerleşim yerinden çıkarıp, tematik bir cazibe merkezine dönüştüreceklerinin müjdesini verdi. Estetik dokunuşlar ve sosyal alan düzenlemeleriyle hayata geçirilecek olan bu konsept, mahalle sakinleri için keyifli bir durak noktası olurken, esnafın ticari hacmini de genişletecek. Sosyal canlılığın artırılması planlanan bu projeyle Çiğli’nin kalbi, sevgi ve dayanışma temasıyla yeniden atacak.

“Çiğli’nin yaşam kalitesini El birliğiyle artırıyoruz”

Gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirmede bulunan Başkan Onur Emrah Yıldız, "İlçemizin her sokağında eksikleri tespit ediyor ve süratle çözüm üretiyoruz. Köyiçi ve Dere Caddesi projelerimizle hem ulaşım altyapısını güçlendiriyor hem de vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yukarı taşıyoruz. Yenilenen aydınlatmalar ve düzenli kaldırımlar güvenliği; Sevgi Yolu konsepti ise huzur ve bereketi getirecek. Biz, esnafımızın ticaretine değer katmak ve halkımıza nefes alacakları alanlar sunmak için her zaman yanlarındayız" ifadelerini kullanarak belediyenin kararlı duruşunu bir kez daha tescilledi.

