Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen son verilere göre, Ege Bölgesi'nde İzmir, Aydın ve Manisa'da bu hafta hava durumu tahminleri belli oldu. Bölge genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek, ancak bu hafta ufak dalgalanmalar yaşanacak.

Sıcaklıklar bu hafta nasıl olacak?

Bugün bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları düne göre 1-3 derece düşüş gösterse de, özellikle Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edecek. Rüzgarlar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek. En yüksek hava sıcaklıkları İzmir'de 31, Manisa'da 32 ve Aydın'da 36 derece civarında seyredecek.

16 Eylül Salı

Hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklıkların İzmir'de 32, Aydın'da 37 ve Manisa'da 33 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Bu artışlar, sıcaklıkların özellikle güney kesimlerde mevsim normallerinin 1-5 derece üzerinde kalmasına neden olacak.

17 Eylül Çarşamba

Açık ve az bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıkların İzmir'de 31, Aydın'da 37 ve Manisa'da 35 dereceye ulaşması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor mu?

Meteoroloji yetkilileri, perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarında düşüş beklendiğini bildirdi. Ne yazık ki, bölge için herhangi bir yağış tahmini bulunmuyor. Hafta sonu özellikle İzmir'in iç kesimleri ve Aydın civarında 37-39 derecelere ulaşan sıcaklıkların ardından bu haftaki düşüş, kısmi bir rahatlama sağlayacak.