Son Mühür/ Begüm Mol - Efes Selçuk Belediyesi’nin organize ettiği ve bu yıl ilk kez düzenlenen “Ferdi Zeyrek Efes Selçuk Futbol Müsabakaları”, hafta sonunda sporseverlerin buluşma noktası oldu. İzmir, Aydın ve Manisa’dan gelen 17 takım iki gün boyunca Selçuk İlçe Stadı ve tören alanında sahaya çıkarak centilmence mücadele etti.

Göztepe şampiyon oldu

Turnuvanın sonunda Göztepe birinciliğe ulaşırken, Davutlarspor ikinci, Altınordu üçüncü, Manisa Yıldızspor 45 ise dördüncü sırada yer aldı.

Ferdi Zeyrek anısına

9 Haziran’da yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına düzenlenen turnuva, özellikle U11 (2015 doğumlu) kategorisinde büyük ilgi gördü. Organizasyon sorumlusu Özgün Özen, “Ferdi Başkan’ın ismini yaşatmak için böyle bir turnuva düzenledik. Bundan sonra da onun adını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Sahada çocuklar, tribünde aileler

Karşılaşmalarda sahaya çıkan çocuklar futbolun keyfini doyasıya yaşarken, tribünlerde yer alan aileler de büyük gurur yaşadı. Organizasyon, hem spora hem de dostluk ve dayanışmaya katkı sundu.