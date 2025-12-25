Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, sanatın her dalında genç yeteneklere fırsat eşitliği sunma vizyonu dev bir projeyle hayat buluyor. Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği ve büyük ilgi gören ücretsiz müzik stüdyosu modelini tüm şehre yayma sözü veren Başkan Tugay, bu sözünü "Stüdyo Kültürpark" ile yerine getiriyor. Konak ilçesinde, İzmir’in tarihi ve kültürel kalbi olan Kültürpark içerisinde kurulan bu modern merkez, profesyonel müzik üretimi yapmak isteyen ancak imkânı kısıtlı olan genç sanatçılar için yeni bir nefes alanı olacak. Hazırlık aşaması titizlikle tamamlanan stüdyo, İzmir’in sanat iklimine taze bir kan pompalarken, geleceğin yıldızlarının yetişeceği bir okul görevi de görecek.

Anıl Piyancı konseriyle görkemli başlangıç

Gençlerin heyecanla beklediği merkezin açılışı, Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Anıl Piyancı’nın katılımıyla tam bir müzik şölenine dönüşecek. 28 Aralık Pazar günü saat 17.30’da gerçekleştirilecek olan açılış töreninin ardından Anıl Piyancı, İzmirli hayranları için ücretsiz bir konser verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen projenin lansmanı, hem bir stüdyo açılışı hem de gençliğin enerjisini yansıtan bir kutlama niteliği taşıyacak. Kentin merkezinde konumlanan bu tesis, müzik tutkunu gençlerin yeni buluşma noktası olma hedefiyle kapılarını tüm İzmirlilere açacak.

Başkan Tugay’ın vizyonu: İzmir’den yeni yıldızlar doğacak

Daha önce Karşıyaka’da "Çatı Bostanlı" projesiyle binlerce gence ücretsiz kayıt yapma şansı tanıyan ve bu yenilikçi yaklaşımıyla ödüllendirilen Dr. Cemil Tugay, projenin kapsamını genişletmenin gururunu yaşıyor. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu bünyesinde faaliyet gösterecek olan stüdyo hakkında konuşan Başkan Tugay, yetenekli gençlerin ekonomik engellere takılmadan sanatlarını icra etmelerini bir görev olarak gördüklerini ifade etti. Karşıyaka’da binin üzerinde gencin hayallerine dokunduklarını hatırlatan Tugay, Stüdyo Kültürpark’ın İzmir’in sesini dünyaya duyuracak yeni sanatçıların çıkış noktası olacağına dair inancını paylaştı.

Dünya standartlarında teknik donanım ve profesyonel iş birliği

Stüdyo Kültürpark, yalnızca bir uygulama merkezi değil, aynı zamanda teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında bir kayıt stüdyosu olarak tasarlandı. Ses yalıtımı ve akustik düzenlemesi en üst düzeyde yapılan merkezde; Mac Studio işlemciler, Universal Audio ses kartları, Genelec referans monitörleri gibi profesyonel cihazların yanı sıra Nord synthesizer ve üst düzey davul setleri yer alıyor. Piyasa koşullarında oldukça maliyetli olan bu profesyonel ekipmanlara gençler tamamen ücretsiz bir şekilde erişebilecek. Projenin tasarım ve görsel kimlik sürecine, tıpkı Karşıyaka’daki stüdyoda olduğu gibi ünlü sanatçı Anıl Piyancı ve ekibi de bizzat katkı sunarak, mekanın gençlerin ruhuna hitap eden dinamik bir yapıya bürünmesini sağladı.

Tüm İzmirliler bu heyecana davetli

İzmir’in sanat üretim potansiyelini artıracak olan Stüdyo Kültürpark, sadece bir kayıt odası olmanın ötesinde, müzisyenler arasında etkileşim sağlayan bir merkez olarak kurgulandı. 28 Aralık’taki açılış töreni ve Anıl Piyancı konseriyle başlayacak olan süreç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sanata ve gençliğe verdiği değerin somut bir kanıtı olarak tarihe geçecek. Belediye yetkilileri, bu coşku dolu açılış gününe ve kentin yeni müzik üssünün ilk adımlarına tanıklık etmeleri için tüm İzmirlileri Kültürpark’taki büyük buluşmaya davet ediyor.