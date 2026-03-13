Son Mühür/Merve Turan- Bornova Belediyesi, şehit aileleri ve gazileri onurlandırmak amacıyla özel bir iftar programı gerçekleştirdi. Etkinlik, İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yılı vesilesiyle ayrı bir anlam kazandı; katılımcılar hep birlikte coşkuyla İstiklal Marşı’nı okudu. Programda semazen gösterisi de manevi atmosferi güçlendirdi.

Birlik ve dayanışma vurgusu

Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyona yoğun katılım sağlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, masaları tek tek ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, dayanışma ve birlik mesajları verdi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Başkan Eşki’ye çiçek takdim ederken, Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Burçin Dal de plaket verdi.

“İstiklal Marşı bize cesareti öğütler”

Konuşmasında Ramazan ayının manevi önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmanın büyük bir onur olduğunu dile getirdi. Eşki, İstiklal Marşı’nın milletin karakteri ve direncini simgeleyen güçlü bir metin olduğunu belirterek, özellikle “Korkma” sözüyle başlayan dizelerin milletin cesaretine rehberlik ettiğini vurguladı.

Eşki, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimize, birlik ve bütünlüğümüze yönelik içeriden ve dışarıdan tehditler her zaman var. Ancak İstiklal Marşı’nın bizlere verdiği emir gereği asla korkmayacağız. Bu toprakları, bayrağı ve milli değerlerimizi seven herkesin el ele vermesi gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yol, milletimizin en sağlam rehberidir ve bu yolda yürüyen bir toplumu kimse yıkamaz.”

Programın sonunda şehit aileleri ve gazilere teşekkür eden Eşki, “Bu mübarek Ramazan ayında bizimle aynı sofrayı paylaştığınız için minnettarım. Hakkınız asla ödenmez; bir kardeşiniz ve evladınız olarak her zaman yanınızda olacağım” dedi.