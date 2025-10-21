İzmir’deki Uzay Kampı Türkiye, lise öğrencilerine uzay teknolojisi ve inovasyon odaklı beceriler kazandırmak amacıyla “Gelecek Yörüngesi: STEM ve Ötesi Kariyer Gelişim Programı”nı başlattı. Program, gençlerin bilim temelli düşünme ve bilinçli kariyer planlama yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Gençlere uzay ve inovasyonla kariyer yolculuğu

İzmir’de faaliyet gösteren Uzay Kampı Türkiye, lise öğrencilerine erken yaşta bilimsel vizyon kazandırmak amacıyla yeni bir projeye imza attı. 13–15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Gelecek Yörüngesi: STEM ve Ötesi Kariyer Gelişim Programı”, gençlerin uzay teknolojisi ve inovasyon alanında gerçek dünya problemlerine çözüm üretme becerilerini geliştirmesine olanak tanıdı.

Program, geleneksel kariyer odaklı eğitimlerden farklı olarak, öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) temelli düşünmeye teşvik etti; aynı zamanda liderlik, takım çalışması ve analitik düşünme alanlarında da gelişim sağladı.

Geleceğin meslekleri uygulamalı olarak öğretildi

Son Mühür/ Merve Turan - Program, Banay Akademi Kurucusu ve uluslararası akredite eğitimci Banu Aykın Köylüer (PCC) liderliğinde yürütüldü. Katılımcılar, yapay zekâ, biyoteknoloji, siber güvenlik ve dijital etik gibi geleceğin alanlarında vaka analizleriyle uygulamalı deneyimler yaşadı. Uzay temalı simülasyonlar ve proje tabanlı öğrenme modeliyle öğrenciler; STEM disiplinlerinin uzay teknolojisiyle nasıl kesiştiğini gözlemledi, SWOT analizi ve SMART hedefleme araçlarıyla kendi kariyer planlarını oluşturdu.

“Gençler bilim temelli bakış açısı kazanıyor”

Uzay Kampı Türkiye ile uzun yıllardır gençlere yönelik eğitim programları düzenleyen Banu Aykın Köylüer, projeye dair şunları söyledi: “2015’ten bu yana öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştiren programlarla gençlerin kariyer yolculuklarına yön verdik. Bugün bu programların mezunlarının Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde yer alması vizyonumuzun somut bir karşılığı.”

Köylüer, yeni programın amacını ise şu sözlerle özetledi:

“Gençlerin uzay teknolojisi ve inovasyonla gerçek dünya sorunlarına çözüm üretirken kendi gelecek yollarını bilinçli şekilde şekillendirmelerine destek olmayı hedefledik.”

Bilimle şekillenen kariyer vizyonu

Üç gün süren program sonunda öğrenciler, güçlü yönlerini keşfederek bilimsel düşünme, yenilikçilik ve liderlik konularında farkındalık kazandı. Uzay Kampı Türkiye, bu projeyle gençleri yarının bilim insanları, mühendisleri ve liderleri olarak geleceğe hazırlamayı amaçladı.