Son Mühür/ Beste Temel - Bornova’da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, muhtarların demokrasinin temel direği olduğunu vurgularken, Bornova Belediyesi muhtarlar için zeybekle başlayan halk oyunları eğitimi başlattı.

Bornova’da anlamlı kutlama

19 Ekim Muhtarlar Günü, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Bornovalı muhtarlar, protokol üyeleriyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törende konuşan Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çiçekli Mahallesi Muhtarı Zeki Güler, muhtarlığın köklü bir kurum olduğuna dikkat çekti. “Muhtarlık, doğumdan ölüme kadar vatandaşla birlikte olduğumuz bir kurumdur. Vatandaşla kamu arasında köprü vazifesi gören ilk kapıyız,” dedi.

Eşki: “Mahallelerin sesi, demokrasimizin güvencesi”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, muhtarların yerel yönetimlerin en güçlü temsilcileri olduğunu vurguladı “Muhtarlarımız demokrasimizin temel direğidir. Onlar vatandaşın sesini doğrudan bize ulaştıran en yakın temsilcilerimizdir. Bornova’da karar süreçlerine mahallelerin sesini dahil etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha güçlü, daha katılımcı bir Bornova’yı inşa ediyoruz.”

Muhtarlara zeybekli moral etkinliği

Bornova Belediyesi, muhtarların yoğun çalışma temposuna moral katmak amacıyla halk oyunları eğitimi düzenledi. Kadın ve erkek muhtarların büyük ilgi gösterdiği eğitim, zeybek oyunuyla başladı. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerin sonunda muhtarların resmi törenlerde sahne alması planlanıyor.

Başkan Eşki, kültürel etkinliğin önemine dikkat çekerek,

“Muhtarlarımız sadece hizmette değil, kültürel yaşamda da Bornova’nın renkli yüzü. Dayanışmayı, dostluğu ve kültürel değerlerimizi birlikte yaşatıyoruz,” dedi.