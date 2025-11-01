Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi, Polis Akademisi İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen konferansta öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

Şehit Polis Fethi Sekin Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilay’ın yürüttüğü projeler ve toplum sağlığına yönelik faaliyetler hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

“Özgürlüğün ilk adımı”

Yahşi, Yeşilay’ın çalışmalarını önleme, iyileştirme ve savunuculuk olmak üzere üç temel başlık altında topladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kişinin bağımlılığının başlamadan önce eğitilmesi, mahremiyet içerisinde ücretsiz ve profesyonel destek sağlanması ve toplumun sağlıklı yaşam hakkını savunması açısından Yeşilay'ın işlevselliği önemlidir. İşgalin de esaretin de en zoru, en acısı bağımlılıktır. Bağımlılık benliğin işgalidir. Ayrıca bağımlılık, kendi düşmanınızı içinize yerleştirdiğiniz ve esir haline geldiğiniz bir durumdur. Bağımlılıkla mücadele özgürlüğün ilk adımıdır. Bu yüzden Yeşilay, insanı korumak, toplumu korumaktır hedefiyle yola çıkmıştır."

Ökkeş Bulut’tan Ömer Yahşi’ye teşekkür

Program sonunda Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut, Yeşilay’ın yürüttüğü farkındalık çalışmalarının gençler üzerindeki etkisine dikkat çekerek Yahşi’ye teşekkür etti.