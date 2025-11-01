Son Mühür/ Osman Günden - İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi’nde depolama faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen geçici süre doldu. Kararın ardından bakanlıktan açıklama gelmemesi üzerine, Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi yurttaşlarla birlikte bir yürüyüş düzenledi.

Cumhuriyet Mahallesi'nden başlayan yürüyüş

Eylem, bugün saat 12.00’de Çiğli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı Parkı önünden başladı. Yürüyüş boyunca mahalleli, tesise karşı taleplerini dile getirerek “Harmandalı kapatılsın” çağrısını yeniledi.

“33 yıl geçti, hâlâ çözüm yok”

Yürüyüşte açıklama yapan Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi Sözcüsü Emel Diril, tesisin 1992 yılında 15 yıllık kapasiteyle kurulduğunu hatırlattı. Diril şu ifadeleri kullandı: “Aradan 33 yıl geçti. Hâlâ ‘yer bulamadık, başvuru yaptık’ diyerek sorumluluk üzerinden atılıyor. Bu sorun bugün ortaya çıkmadı. Harmandalı halkı yok sayılıyor. Biz buradayız demeye devam edeceğiz.”

“Mahkeme kararına uymamak suçtur”

Danıştay’ın tesisle ilgili kararına dikkat çeken Diril, karara uyulmadığını belirterek şöyle devam etti: “Mahkeme kararına uymamak suçtur ve bu suçu birlikte işliyorlar. 23 yıldır iktidarda olanlar adalet binaları ile övünüyor. Mahkeme kararına uyulmayacaksa halk bu sarayları ne yapacak?” Diril, kamu kurumlarına çağrıda bulunarak, “Bu kentin Çevre İl Müdürlüğü nerede? Binlerce yurttaş bu konuda açıklama bekliyor” dedi.

Yaşam hakkı vurgusu

Konuşmasında özelleştirme politikalarını da eleştiren Diril, şunları söyledi: “Barınma, sağlık, beslenme, eğitim temel ihtiyaçtır. Bu alanlar özelleştirmelere teslim edildi. Emekçinin alın teri patronlara bırakıldı. Her alanda aynı sömürüyle karşı karşıyayız.” Diril son olarak halkın mücadele kararlılığını vurguladı: “Yetkililer sorumluluğu üstlenmek yerine sessizliği tercih ediyor. Ama biz susmuyoruz ve susmayacağız.”