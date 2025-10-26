Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Buca ilçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Buca Belediyesi, ulusal bayram ruhunu kentin dört bir yanına yayacak kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, tüm Bucalıları bu anlamlı ve özel günde düzenlenecek kutlamalara katılmaya davet ederek, bayram heyecanının zirveye ulaşacağı bir atmosfer vaat etti.

Fener alayı ve zeybek gösterisiyle taçlanacak

Hazırlanan kutlama takvimi, 28 Ekim akşamı saat 19.30'da Buca Belediyesi ana hizmet binası önünden başlayacak görkemli bir kortej yürüyüşü ile start alacak. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşmesi beklenen yürüyüş, Işılay Saygın Meydanı'nda son bulacak. Türk bayrakları ve coşkulu meşaleler eşliğinde yapılacak bu yürüyüş, Cumhuriyet Bayramı’nın birleştirici ve coşkun ruhunu tüm ilçe sakinlerine hissettirecek. Akşamın en etkileyici anı ise saat 20.00’de Işılay Saygın Meydanı'nda sergilenecek olan "Cumhuriyet’in 102. Yılına Özel Zeybek Gösterisi" olacak.

Başkan Görkem Duman: "Bu büyük mirasa hep birlikte sahip çıkalım"

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, hazırlanan bu anlamlı program vesilesiyle tüm hemşehrilerine duygusal bir davette bulundu. Başkan Duman, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimiz, bizim bağımsızlığımızın, özgür yarınlarımızın ve aydınlık geleceğimizin en kuvvetli teminatıdır. Bu yüce mirası yaşatmak ve ona sahip çıkmak, her Türk vatandaşının en kutsal sorumluluğudur," ifadelerini kullandı. Başkan Duman, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında, aziz milletin bu topraklarda yazdığı kahramanlık destanını ve bağımsızlık uğruna gösterilen fedakarlıkları bir kez daha kalpten anmak ve hissetmek için bir araya gelineceğini belirtti. Buca'nın her yıl olduğu gibi bu sene de Türk bayraklarıyla donatılacağını ve bayram coşkusunun tüm kente yayılacağını vurgulayan Duman, "Kalbi Cumhuriyet sevgisiyle dolu olan tüm hemşehrilerimi, bu büyük coşkuya ortak olmaya çağırıyorum. Gelin, Cumhuriyetimizin 102. yılını hak ettiği ihtişamla, hep beraber kutlayalım!" sözleriyle çağrısını sonlandırdı.