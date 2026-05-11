Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Sanayici İş İnsanları Derneği ile İZSİAD’a üye firma Uslu Elektrik arasında imzalanan protokol neticesinde hayata geçecek olan ‘Yeşil Meslekler Akademisi’ projesinin tanıtım toplantısı basın mensuplarının yoğun katılımıyla İzmir Ontur Otel’de gerçekleşti.

Alaattin Yüksel: Dünya bize mesaj veriyor

Gençleri sürdürülebilir enerji teknolojileri, döngüsel ekonomi ve yeşil üretim tarzında geleceğin mesleklerine hazırlamak istediklerini belirten İZSİAD Yönetim Kurulu Alaattin Yüksel, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Aralık ayı network toplantımızda bu projenin protokolünü Uslu Elektrik ile imzalamıştık.

Bu süreçte akademinin tüm süreçlerini planladık ve bugün bu önemli projenin tanıtımını yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Jeopolitik riskler, savaşlar sürekli ekonomilerde kartları yeniden dağıtırken, Dünyamız da bize bir mesaj veriyor. Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü koruması ve yüksek ihracat kapasitesini sürdürmesinin, bu değişimi yönetebilecek yetkinliğe sahip genç iş gücünü yetiştirmeye bağlı olduğuna inanıyoruz.

Gençlerin sürdürülebilir enerji teknolojileri, döngüsel ekonomi ve yeşil üretim gibi gelişen trendlerin merkezindeki mesleklere hazırlamak istiyoruz. Çevrim içi eğitim programımızla yeşil dönüşüm odaklı geleceğin trendleri ve meslekleri hakkında gençlerimizin bilgi, farkındalık ve mesleki hazırlık düzeyini artırmayı hedefliyoruz. Projenin en önemli çıktılarından biri de eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılarımızı dahil edeceğimiz Yeşil Meslekler Veri Havuzu olacaktır.” şeklinde konuştu.

“Projede aktif görev almaktan gururluyuz”

Öte yandan, Yüksel’den ardından basın mensuplarına hitap ederek, çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini aktaran Uslu Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Selim Uslu ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Çok önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi düşünüyoruz. Gençlerimize yatırım bu ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Biz de sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu projede aktif görev almaktan dolayı gururluyuz.”