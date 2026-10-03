Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, sabaha saatlerinde Ataşehir Başkanvekili'nin gözaltına alınmasını eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yüksel Taşkın: Orman kanunu uygulanmaya devam ediyor

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında AK Parti iktidarının yeni anayasa süreçlerine eleştirilerde bulunan ve yargı süreçlerine dair eleştirilerini sıralayan YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Yeni anayasa yapmaktan bahseden zevat, orman kanununu uygulamaya devam ederek Ataşehir Belediye Başkan Vekilimizi gözaltına aldırmış" dedi.

"Millet adına ve milletle beraber bu yaptıklarının hesabını soracağız"

Öte yandan, milletin elinden sandığın çalınmaya çalışıldığının altını çizen YENİ Partili Taşkın, iktidarın seçimi kaybetmekten korktuğunu vurgulayarak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Maksat Ataşehir Belediyesi'ne çökmek. Yüzsüzlük ve utanmazlıkta sınır tanımıyorlar. Bu Milletin elinden sandığını çalmaya çalışıyorlar. Seçim kaybetmekten ne kadar korktukları belli. Ne yaparlarsa yapsınlar, Millet adına ve milletle beraber bu yaptıklarının hesabını soracağız"