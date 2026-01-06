Karabağlar’da yaşayan ve Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi kız futbol takımında forma giymek isteyen 15 yaşındaki Yağmur Çulla, yaklaşık bir ay önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sağlık raporu almak için başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasında yaklaşık 5 santimetre genişliğinde delik bulundu.

Çocuk kardiyoloji uzmanı Cüneyt Zihni tarafından yapılan değerlendirme sonrası Çulla, çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı Opr. Dr. Ömer Faruk Gülaştı’ya yönlendirildi. Açık kalp ameliyatıyla kalpteki delik kapatıldı.

“Bu başvuru hayatımı kurtardı”

Küçük yaşlardan bu yana futbol oynadığını belirten Yağmur Çulla, son dönemde sahada kalp sıkışması ve çabuk yorulma şikâyeti yaşadığını söyledi. Kalbindeki deliği öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Çulla, “Ameliyattan korkmuştum ama düşündüğüm gibi olmadı. Futbol için lisans çıkarırken bu durumun ortaya çıkması bir nevi hayatımı kurtardı” dedi.

Futbola dönmek istediğini vurgulayan Çulla, “Futbolla ilgili hayallerim var. İyileştikten sonra sahalara dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anne Çulla: “Destek olmasaydım bugün burada olmayabilirdik”

Anne Deniz Çulla da kızının sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, onun yeniden yeşil sahalara dönmesini temenni etti. Kızının futbol oynamasına hiçbir zaman karşı çıkmadığını belirten anne Çulla, “Destek olmasaydım bugün burada olmayabilirdik. Daha ağır sonuçlar yaşanabilirdi” diye konuştu.

“Erken tanı ciddi riskleri ortadan kaldırdı”

Çocuk kardiyoloji uzmanı Cüneyt Zihni, Çulla’nın erken tanı almasının büyük bir avantaj sağladığını belirtti. Bu tür vakaların bazen 40’lı, 50’li yaşlarda tespit edilebildiğine dikkat çeken Zihni, “Hastamızda ağır semptomlar gelişmeden, rastlantısal bir başvuruyla sorun belirlendi. Bu sayede ileride oluşabilecek ciddi komplikasyonların önüne geçildi” değerlendirmesinde bulundu.

“Birkaç ay içinde antrenmanlara döner”

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Ömer Faruk Gülaştı ise deliğin büyük olması nedeniyle açık kalp ameliyatı tercih edildiğini söyledi. Spora bağlı şikâyetlerin tanıda etkili olduğuna işaret eden Gülaştı, “Bu tür hastalar ileri yaşta ameliyat şansını kaybedebiliyor. Zamanında müdahale edildi. Birkaç ay içinde kontrollü şekilde antrenmanlara başlaması mümkün” ifadelerini kullandı.