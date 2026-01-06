Son Mühür / Erkan Doğan - Beste Temel - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın Son Mühür muhabirine, “Niye çekiyorsunuz” çıkışının ardından sansür iddiaları çıktı! AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Kaner, ‘meclisin canlı yayınlanması’ için verdikleri üç önergenin de kabul edilmediğini belirterek, “Çiğli Belediyesinde yaşananlar apaçık bir sansür “ dedi.

“Başkan Onur Emrah Yıldız, mecliste konuşulanların dışarı yansımasını istemiyor, kapalı kapılar ardından Çiğli’yi yönetmeye kalkıyor”

Çiğli Belediye Meclisinin ocak ayının ilk meclis toplantısı tartışmaların gölgesinde geçti. Kürsüde konuşma yaparken kendisini cep telefonuyla video kaydı alan Son Mühür muhabirine, “Siz niye çekiyorsunuz” diye soran Yıldız’ın mecliste video kaydı yapılmaması konusunda bir tercihi olduğu öne sürüldü. Başkan Yıldız’ın mecliste konuşulanların, yaşanan tartışmaların dışarıya yansımasını istemediğini anlatan Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Kaner, “Belediye meclislerin canlı yayınlanması ya da kayıt yapıldıktan sonra yayınlanması hususunda meclise üç önerge verdik. Üçü de reddedildi. Kapalı kapılar ardından sen Çiğli’ye yönetmeye kalkıyorsun. Kapıya zabıta dikiyorsun. Toplantının halka açık olması lazım. Bunu canlı yayınla. Canlı yayınlamaycaksan kaydet, sonradan yayınla. Bu konudaki tüm önerilerimizi meclis kararı ile reddetti” diye konuştu

Kimin elinde telefon varsa müdahale ediyor

Başkan Yıldız’ın elinde telefon ile çekim yapan kişilere müdahale ettiğini ne süren Kaner, “Kimin elinde telefon olsa, müdahale ediyor , ‘Sen kimsin, basın kartın var mı?’ diye soruyor. Mecliste konuşulanların, yaşanan tartışmaların dışarıya yansımasını istemiyor diye düşünüyorum. Kendi konuşmalarımın kaydını istediğimde benim kayıtlarımı da vermiyorlar. Çiğli Belediyesinde yaşananlar apaçık bir sansürdür. Maksat sizin şahsınıza değil, kimsenin çekim yapması istenmiyor. Örneğin önümüzdeki meclis toplantısı sabah 10:00’da yapılacak. Yıllardır akşam saatlerinde yapılan meclis niye insanların yoğun olduğu bir saate alınıyor?” diye konuştu.