Ramazan ayı öncesinde vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı ekipleri, İzmir genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Market, fırın, kasap ve lokantalarda yapılan kontrollerde haksız ve fahiş fiyat artışları mercek altına alındı.

30 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler kapsamında; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün, 10’ar ilde eş zamanlı uygulamalar yapıldı. Bu kapsamda toplam 30 ilde gerçekleştirilen denetimlerin İzmir ayağında gıda ve yeme-içme sektörüne odaklanıldı.

Fiyat etiketleri ve ürün bedelleri incelendi

İzmir’de yapılan denetimlerde işletmelerin ürün fiyat etiketleri kontrol edildi. Özellikle Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin yoğun talep gösterdiği ürünlerde haksız fiyat artışı yapılıp yapılmadığı titizlikle incelendi.

Fahiş fiyat uygulayanlara ağır ceza

Denetimler sonucunda Ramazan ayını fırsata çevirerek haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere, her bir aykırı fiil için 1 milyon 806 bin 177 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü’nden kararlılık mesajı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, adil ticaretin sağlanmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Açıklamada, şeffaf ve tüketici dostu bir piyasa yapısının oluşturulması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerin haksız rekabete karşı korunacağı ifade edildi.

Temel gıda ürünleri yakın takipte

Açıklamada, Ramazan ayı öncesinde temel gıda ürünleri ile hızlı tüketim mallarının yakın takibe alındığı kaydedildi. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin her gün düzenli olarak haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticaret mevzuatı kapsamında yaygın denetimler gerçekleştirdiği belirtildi.

Mevzuata aykırı etiket ve menülere ceza

Denetimler sırasında fiyat etiketi, liste ve menülerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

2026’nın ilk ayında binlerce ürün denetlendi

Yetkililer, 2026 yılının ilk ayında İzmir genelinde 1500’ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürünün denetlendiğini açıkladı. Yapılan kontroller sonucunda toplamda yaklaşık 4 milyon TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Denetimler aralıksız sürecek

Açıklamada, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç elde etmeye yönelik uygulamalara karşı denetimlerin Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da kesintisiz şekilde devam edeceği vurgulandı.