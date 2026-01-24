Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın ocak ayı üçüncü konserinde, uluslararası üne sahip Fransız fagot sanatçısı Sophie Dervaux sahne aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konser, Azerbaycanlı şef Fuad Ibrahimov’un yönetiminde sunuldu.

Genç yaşına rağmen Avrupa’nın önde gelen filarmoni, senfoni ve opera orkestralarında solist olarak görev alan Sophie Dervaux’un, 2015 yılından bu yana Viyana Filarmoni Orkestrası ve Viyana Devlet Operası Orkestrası’nın baş fagotçusu olduğu hatırlatıldı.

Weber ve Mendelssohn İzmir’de ses buldu

Yaklaşık 45 dakika sahnede kalan Sophie Dervaux, programına Alman Romantizminin öncülerinden Carl Maria von Weber’in 1811 yılında Münih Sarayı fagotçusu Georg Friedrich Brandt için bestelediği Fagot Konçertosu ile başladı. Konserde ayrıca Felix Mendelssohn’un 1833’te tamamladığı 4. Senfoni de seslendirildi.

Sanatçılara ayakta alkış

İzmirli sanatseverler, orkestranın eşlik ettiği konuk solist Sophie Dervaux’u ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nı uzun süre ayakta alkışladı. Konser, sanatseverlere klasik müzik dolu özel bir gece yaşattı.