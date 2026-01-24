Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran Mahallesi’nde Maliye Hazinesi’ne ait ve özelleştirme programında yer alan taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği, yapılan itirazların reddedilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi.

İtirazlar askı sürecinde değerlendirildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 28 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı. Askı süresinde yapılan başvurular incelendi ve değerlendirme sonucunda tüm itirazların reddedilmesine karar verildi.

Plan kapsamındaki parseller

Onaylanan düzenleme, İzmir ili Aliağa ilçesi Yukarı Şakran Mahallesi’nde bulunan 7506 ada 3 parsel ile 7546 ada 1 parseli kapsıyor. Söz konusu taşınmazların mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait bulunuyor ve özelleştirme kapsam ve programında yer alıyor.

Ticaret ve turizm ağırlıklı kullanım kararları

İmar planı değişikliğiyle birlikte alanlarda ticaret alanı ve ticaret-turizm alanı başta olmak üzere çeşitli kullanım kararları getirildi. Plan kapsamında belediye hizmet alanı, günübirlik tesis alanı, özel sosyal tesis alanı, kumsal ve plaj, park, pasif yeşil alan, rekreasyon alanı, genel otopark, trafo alanı, su yüzeyi ve yol alanları da yer aldı.

Yetki Özelleştirme İdaresi’nde

Kararla birlikte planın uygulanmasına yönelik tüm işlemleri yürütme yetkisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verildi. Düzenlemenin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ek 3’üncü maddesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlandığı belirtildi.

Resmi işlemlerle yürürlüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, 23 Ocak 2026 tarihli resmî işlemler kapsamında yürürlüğe girdi. Böylece Yukarı Şakran’daki Hazine arazilerine yönelik ticaret ve turizm ağırlıklı imar planı değişikliği kesinleşmiş oldu.