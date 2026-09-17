Son Mühür/Merve Turan- Ahili Haftası İzmir'de renkli organizasyonlarda kutlandı. İzmirli esnaf sanatkarlar, 39. Ahilik Haftası’nı gerçekleştirdikleri renkli etkinliklerle karnaval tadında kutladılar. Gerçekleşen kutlamalar esnaf yöneticilerinden oluşan kortejin, canlı heykeller ve bando eşliğinde, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) binası olan Birlik Plaza’dan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüşü ile başladı.

Katılımın yoğun olduğu kutlamalara önemli isimler eşlik etti. Korteje İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ile EBSO Meclis Başkan Yardımcısı İzzet Şanlı da katıldı. İESOB Başkanı Yalçın Ata meydandaki Atatürk Anıtı’na çelenk koyarken 39. Ahilik Haftası’nın İzmir’de renkli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Başkan Ata'ya sevgi seli!

Gerçekleşen esnaf kortejlerine ve Konak Meydanı’ndaki etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi ve katılım gösterdi. Adeta alkışlarla desteklenen Esnaf Korteji adım adım vatandaşın ve çevre esnafının katılımıyla daha da büyüdü. Yürüyüş esnasında zaman zaman kortejin önünü kesildi. Vatandaş İESOB Başkanı Yalçın Ata'yı kucakladı, sohbet etti.

İESOB yöneticileri daha sonra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a makam ziyaretlerinde bulundu. İESOB Başkanı Yalçın Ata, Tugay ve Elban'a haftanın anısına Ahi Hediyesi takdim etti.

Kortej Konak Meydanı’na ulaştı

Ziyaretler sonrası kortej yolunu Kızlarağası Hanı önünden Konak Meydanı’nına çevirdi. Bando ve canlı heykeller eşliğinde karnaval havasında ilerleyen kortej, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Korteje Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, SGK İl müdürü Hidayet Baydilli ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

İzmir'in merkezinde gerçekleşen törende katılım oldukça yoğundu. Konak Meydanı’ndaki törenlere, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere, İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret İl Müdürü Çağrı Ergünen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Sadık Doğruer, İzmir Defterdarı Ömer Alanlı, SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli, İzmir Telekom Bölge Müdürü Bülent Soylu, kent yöneticileri, medya mensupları, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda Ahi Çarşısı kuruldu

Meydandaki etkinliklere vatandaşa lokma, kavurmalı ahi pilavı, yemek paketleri, ahi şerbeti dağıtıldı. Vatandaş meydana kurulan 'Ahilik Haftası Hatırası' platformunun önünde fotoğraflar çektirdi.

Ayrıca Konak Meydan'da gerçekleşen etkinliklerde İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İESOB Başkanı Yalçın Ata ve protokol üyeleri, halka kavurmalı ahi pilavı ikram etti. Daha sonra Vali Elban ve protokol üyeleri Ahi Çarşısı'nı ziyaret etti. Stand ziyaretlerinde İESOB Başkanı Yalçın Ata meslekler hakkında bilgiler verdi.

“Ahi ilkelerine bugün daha fazla ihtiyaç var”

Meydanda kurulan sahnedeki program halk oyunları gösterisi ile başladı. İESOB Başkanı Yalçın Ata etkinlikler ile Ahi Evran ilkelerini topluma tanıtmayı ve benimsetmeyi hedeflediklerini kaydetti. Başkan Ata, ticaret hayatında ve sosyal yaşamda dürüstlüğü, yardımlaşmayı, eğitimi, bilimi esas alan ahi ilkelerine günümüzde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, Bakanlık-İzmir Birliği ortak çalışması ile Menemen'de kolları sıvadıklarının müjdesini verdi. Kaya, Çeşme Projesi'nin de esnafa önemli avantajlar sağlayacağının altını çizdi.

Tugay’dan esnafa destek mesajı

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yaşar Kırkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı konuşmalarında esnaf sanatkarların toplumsal yaşamdaki önemine değinirken, İBB Başkanı Dr. Cemil Tugay, esnafa destek mesajı verdi.

Tugay, ‘Çarşı ve pazarlar kentin ruhunu taşır. Ekonominin canlılığı esnafın durumuna bağlı. Esnaf için daha çok çalışacağız. İzmir Birliği ile el ele, kol kola yürüyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Günün son konuşmasını yapan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da Ahiliğin yalnızca ticaret değil, ahlak, doğruluk ve yardımseverliği barındıran bir yaşam felsefesi olduğunu vurguladı. Esnaf teşkilatının topluma rol model olduğunu belirten Elban, 'Şehrine, ülkesine düzen veren, iyilik yayan bir kesimden bahsediyoruz' diye konuştu.

İzmir’in Ahisi, Kalfası ve Çırağı ödüllendirildi

Konuşmaların ardından İESOB Başkanı Yalçın Ata, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İBB Başkanı Dr. Cemil Tugay ile törene katılan protokol üyeleri, İlin Ahisi seçilen körüklü çizme imalatçısı Hasan Hüseyin Öter 'e, İlin Kalfası olarak belirlenen, Bilgisayarlı Makine İmalatı dalında Çiğli MEM öğrencisi Kerem Harputlu'ya, İlin Çırağı seçilen, Motorsiklet Tamirciliği dalında Bornova MEM öğrencisi Gül Sümeyye Aysan'a özel Ahi Kıyafetlerini giydirerek birer plaketle ödüllendirdiler.