İzmir Adliyesi’nin iş yükünü rahatlatmak ve adli süreçleri hızlandırmak için hayata geçirilen Halkapınar Ek Hizmet Binası hizmet vermeye başladı.

Kent genelindeki Asliye Hukuk Mahkemelerinin tamamı, modern donanıma sahip yeni binaya taşınarak dosya kabulüne ve duruşmalara başladı.

Tüm Asliye Hukuk Mahkemeleri tek çatıda buluştu

Adli hizmetlerin planlı ve düzenli yürütülmesini planlayan proje doğrultusunda, kentteki Asliye Hukuk Mahkemeleri tek bir merkezde toplandı.

Vatandaş odaklı mimari anlayışla inşa edilen yeni hizmet binasında, davaların daha hızlı ve kesintisiz şekilde ilerlemesi öngörülüyor.

Evrak ve ödeme işlemleri ön bürolarda birleştirildi

Yeni binada avukatların ve vatandaşların adli işlemlerini zaman kaybetmeden tamamlayabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Ön büro, dosya dağıtım ve vezne birimleri tek bir noktada bir araya getirilerek evrak işlemleri kolaylaştırıldı. Ayrıca bina içerisindeki yoğunluğu yönetmek için geniş bekleme alanları oluşturuldu.

Duruşma salonları zemin katlara konumlandırıldı

Bina içindeki hareketliliği düzenlemek ve yön bulma karmaşasının önüne geçmek için duruşma salonları zemin katlarda toplandı.

Girişe yakın alanlarda konumlandırılan salonlar sayesinde katlar arası insan hareketliliğinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Çevreci ve engelli dostu mimari

Teknolojik altyapısı günümüz şartlarına göre yenilenen yapıda, çevreye duyarlı ve engelli erişimine uygun ekipmanlar tercih edildi. Bina, hem teknik donanımı hem de erişilebilirlik standartlarıyla modern bir adli çalışma ortamı sunuyor.

Halkapınar Aktarma Merkezine yakın konumda

Fiziki imkanlarının dışında ulaşım kolaylığıyla da dikkat çeken ek hizmet bina, İzmir’in önemli ulaşım noktalarından biri olan Halkapınar Metro ve aktarma istasyonunun hemen yakınında bulunuyor. Bu sayede kentin her yerinden toplu taşıma araçlarıyla adliye binasına doğrudan erişim sağlanabiliyor.