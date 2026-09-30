Metropollerin karmaşık ve hızlı yaşam ritmi, kamu hizmetlerinin de aynı hızda ve hatasız bir şekilde sunulmasını zorunlu kılıyor. Milyonlarca insanın iç içe yaşadığı büyük şehirlerde, eski usul kayıt ve takip yöntemleri artık yerini saniyelik veri akışlarına bırakıyor. Vatandaşın bütçesini doğrudan ilgilendiren enerji tüketimi gibi hayati konularda insan hatasını devreden çıkaran bu yeni sistemler, şeffaflığı artırırken hizmet kalitesini de bambaşka bir boyuta taşıyor.

Apartman Boşluklarındaki Değişim

İzmir'in dar sokaklarındaki eski apartmanlardan devasa gökdelenlere kadar her noktada EPDK'nın yeni kararı hayata geçiyor. Mart 2026'da başlatılan yasal süreçle beraber, saha görevlileri bina bina dolaşarak ömrünü tamamlamış elektrik sayaçlarını söküyor. Bugüne kadar her ay binaya giren görevlilerin manuel olarak yaptığı okuma işlemleri rafa kalkıyor. Yerine takılan uzaktan erişimli cihazlar, İzmirlilerin elektrik sarfiyatını dijital olarak merkeze göndererek faturalandırma sürecini pürüzsüz hale getiriyor. Hatalı endeks okundu şikayetleri de böylece kökten çözülmüş oluyor.

Dört Sayacı Olan Binalara Dikkat

Dağıtım şirketi, montaj işlemlerini belirli bir sıraya göre yürütüyor. Yıllık tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan meskenler ve işletmeler ile elektriğini kendi seçtiği firmadan alanlar ilk etapta yenileniyor. İzmir'de çok yaygın olan çok katlı apartman kültürü de bu düzenlemeden nasibini alıyor. Ana panosunda 4 veya daha fazla sayaç bulunan bütün binalarda, bu verileri toplayıp ileten gelişmiş altyapının kurulması yasal bir zorunluluk haline geldi.

Şebeke Sorunlarında Anında Teşhis ve 2028 Hedefi

Özellikle yazın klima kullanımının tavan yaptığı, kışın ise ısıtıcıların eklendiği İzmir'de, şebeke yüklenmeleri zaman zaman arızalara yol açabiliyor. Yeni kurulan sistemin en güzel yanlarından biri, kopuklukları veya cihaz bazlı hataları anında haber vermesi. Gecenin bir yarısı elektrik gittiğinde, kurum bunu kendi ekranından tespit edip onarım ekiplerini yönlendirebilecek. Sistemin 7 gün 24 saat izlenebilir olması, vatandaşa güven verirken kurumun da iş yükünü hafifletecek. Vatandaşın karanlıkta bekleme süresini minimuma indirecek bu yenilik, aynı zamanda ekiplerin 2027 ve 2028 yılındaki değişim hedeflerini de hızlandırıyor. 1 Ocak 2027 tarihine gelindiğinde dönüşümün yüzde 70'lik kısmının bitirilmesi hedeflenirken, 1 Ocak 2028'de İzmir genelinde tek bir eski nesil sayaç kalmayacak.