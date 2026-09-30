Son Mühür/ Emine Kulak- 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız’ın partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılması, İzmir siyasetinde tepkilere yol açmıştı. Kararın ardından sabrı taşan YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı, YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığı, ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili Çiğli Belediyesi binası önünde toplanarak eylem yaptı.

"AK Parti iktidarının milletimizde karşılığı yok"

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, belediye önünde şu açıklamalarda bulundu;

“Buraya millet iradesini kimsenin çalamayacağını söylemeye geldik. İktidar bitmiş ve tükenmiş durumdadır. Ülkemizi getirdikleri nokta, tam bir çöküş hikâyesinin sonudur. Her alanı beceriksizlikleriyle çökerttiler. Çökerken, güya birilerini kandırarak kendi partilerine katınca çöküşten kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama bu çırpınışlarınız nafile. Bittiniz ve tükendiniz. AK Parti iktidarının milletimizde karşılığı yok. Halkımız bunların gerçek yüzlerini gördü. Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. Herkesi mağdur ettiler. Milletimizin tümü mağdur edilmiş durumda. Sadece kendilerine en yakın olan küçük bir grubu koruyor ve kolluyorlar. O küçük, menfaat sağlayan grup, fonlar üzerinden milletimizin parasına çöküyor. Onlar iktidarın gözünde suçlu değil. Onlar, ülkenin tüm kaynaklarını kullanma hakkına sahip bir avuç çıkarcı. Ama milletimiz bu sırada açlık ve sefalet içerisinde. Kirasını ödeyemiyor, pazar alışverişi yapamıyor, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayamıyor. Mutsuz ve umutsuzluk içinde yaşam savaşı veriyor. Daha dün, Türkiye tarihinin en büyük vurgunu olan borsadaki fonlarla 455 bin vatandaşımızın geleceğini kararttılar.”

"Halkımız açken kendilerinin zenginleşmesi tek davalarıymış"

“Umurlarında değil. İktidarın umurunda değil. Kendi adamları kazansın; tek dertleri bu. Bu vatanın gerçek sahibi olan milletimiz, AK Parti iktidarının umurunda değil. AK Parti iktidarının “davamız” diye diye övündüğü söylemin, eylemde aslında kendi yandaşlarını dünyanın en zengini yapmak olduğu ortaya çıktı. Halkımız açken kendilerinin zenginleşmesi tek davalarıymış. Dava diye diye ülkemizin tüm varlıklarının üzerine çöktüler. Her yeri işlemez hâle getirdiler. Liyakatsiz adamlarla dokundukları her yeri mahvettiler. Bu kara düzenden, rakiplerini korkutarak, kandırarak, ayartarak çıkacaklarını zannediyorlar. Bunları halkımız görmüyor mu zannediyorsunuz? Milletimiz her şeyi görüyor.”

"Milletimiz bu ahlaksızlığa göz yummaz"

“Milletimiz, kendi oylarıyla seçtiği başkanları ve meclis üyelerini iktidarın arkadan dolanarak ele geçirmesine müsaade edecek ve unutacak mı sanıyorsunuz. Milletimiz bu ahlaksızlığa göz yummaz. Bunu göreceksiniz. Siz, iktidar sarhoşluğuyla artık ülkeyi çöküşe sürüklediğinizin farkında değilsiniz. Anadolu irfanının farkında değilsiniz. Siz bu toplumun ferasetinin farkında değilsiniz. Siz milletimizin sizi istemediğinin farkında değilsiniz. Bunu ilk seçimde göreceksiniz. Milletimiz, “Şöyle daha iyi olacak, böyle yatırım getireceğim.” diyenlerin zavallı açıklamalarını sessizce ve onun adına utanarak izler. İçinden, “Gün gelecek ve ben sana en iyi cevabı vereceğim.” der. Çünkü bilir ki seçim günü geldiğinde; o iktidarı, onun temsilcilerini, iktidara aparatlık yapan belediye başkanlarını ve yalakalarını sandıkta tarihe gömecektir.”

“Bu süreçten çok dersler çıkaracağız”

“Sen onurlu bir davranış göstermedin. Sen Çiğli halkını mahcup ettin. Sen Çiğli halkının yüzüne dahi bakamayacaksın. Bu utanç sana yeter ve artar bile. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Biz İzmirliyiz. Biz memleketine, ülkesine gönülden bağlı insanlarız. Bize dik duruş lazım. Bize eğilip bükülen insanlar değil, gerçekten onurlu insanlar lazım. Dürüst, ahlaklı, karakterli YENİ insan kaynağı ile siyasi sürecimizi yönetiyoruz. Halkımız, bir söylediği bir söylediğini tutmayan, kaygan insanları siyasette görmek istemiyor. Biz bu süreçten çok dersler çıkaracağız. Ülke olarak, millet olarak AK Parti iktidarının bu ağır sürecinden büyük dersler alarak çıkacağız. Güzel ülkemiz Birilerinin oyuncağı olamayacak. Bu güzel şehirlerimiz ve ilçelerimiz birilerinin keyfi ya da korkaklığıyla yönetilmeyecek. Öncelik millettir. Milletimizdir ve millet iradesini ezdirmeyeceğiz. Ülkemiz; adaletle, edeple, ahlakla, onurla, haysiyetle, şerefle tertemiz bir yeni yola çıkacak.”