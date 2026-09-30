Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AK Parti’ye katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Çiğli İlçe Başkanı Orhan Yılmaz’dan hem tebrik hem de destek geldi. Başkan Yıldız’ın kararını eleştirenlere tepki gösteren Başkan Yılmaz, “İzmir Cumhur İttifakı belediyeciliğinin farkını görecek” dedi.

“Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın, Cumhur İttifakı ortağımız AK Parti’ye katılmasıyla birlikte ilçemizin yerel yönetiminde yeni bir dönem başlamıştır” mesajı veren Başkan Yılmaz, “Cumhur İttifakı’nın birlik, beraberlik ve ortak sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Çiğlimizin gelişimi, huzuru ve vatandaşımızın refahı için atılacak adımları yakından takip edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, devletimizin ve milletimizin bekasını esas alan Cumhur İttifakı ruhuyla, Çiğlimizin menfaatlerini önceleyen her çalışmanın takipçisi olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Kendilerini dün belediye önünde gösterdiler”

Başkan Yıldız’a gelen eleştirilere tepki gösteren Yılmaz, “Çiğli’de 27 yıllık kötü bir CHP saltanatı vardı. CHP'nin beceriksizce yönetimiyle koskoca bir köy haline dönüştürdüğü Çiğli var ortada. Seçime 2-3 yıla yakın bir süre var. Bu süre içerisinde Çiğli’yi İzmir’in Kuzey Yıldızı yapacağız. Nasıl Aliağa ve Menemen Belediyemiz varsa, Çiğli de inşallah Kuzey Yıldızı olacak. İzmir Cumhur İttifakı belediyeciliğinin farkını görecek. CHP bizi kandırmış, Atatürk'ün partisi değilmiş. Nerede kendini bilmez, hepsi CHP'nin içindeymiş. Yani bunu da kamuoyuna kendileri maalesef dün Çiğli'de belediye önünde gösterdiler. Bunlarla hep ittifak halindelermiş de meğerse İzmirlileri yıllardır kandırmışlar” ifadelerini kullandı.

“Bize ‘dağıldı’ diyenler bugün darmadağın oldu”

“Burada en son konuşacak olan YENİ Partililer” sözleriyle devam eden Yılmaz, “Kendileri CHP’yi böldüler, parçaladılar, dağıttılar ve gittiler. Onların hiçbir açıklama yapma hakları yok. CHP’yi anlayabilirim ama YENİ Partililere ne oluyor, onu çözebilmiş değilim. Yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi’ne CHP ve havarilerinin bir oyunu oldu. 'MHP bitti, yok oldu, bu kez kurtulduk' dediler. Ama ilk seçimde MHP oylarını artırarak çıktı. Bize hiçbir şey olmadı, bugün CHP’nin durumu ortada. Dün bizim üstümüze oynayanlar, 'dağıldı bitti' diyenler bugün darmadağın oldular ve toparlanamayacak hale geldiler” diye konuştu.