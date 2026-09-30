Son Mühür/ Emine Kulak- 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız’ın partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılması, İzmir siyasetinde tepkilere yol açmıştı. Kararın ardından sabrı taşan YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı, YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığı, ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili Çiğli Belediyesi binası önünde toplanarak eylem yaptı.

Erkan Akar'ın konuşması 'yuh' sloganları ile kesildi

Sloganlar eşliğinde kalabalık tepkilerini dile getirdi. YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanı, yerel seçimlerde CHP İlçe Başkanı olan Erkan Akar'ın konuşma yaptığı sırada, bazı vatandaşlar tarafında tepki gösterildi. Akar'ın sözleri sık sık 'yuh' kelimeleri ile kesildi. Akar’a yüksek sesle tepki gösteren vatandaş, geçmiş süreçte Erkan Akar’ın Onur Emrah Yıldız’ın Çiğli Belediye Başkanı olması yönünde ısrarcı olduğunu öne sürdü. Vatandaş, yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Akar’ın Çiğli halkından özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Akar: 2.5 yıldır kafasını kuma gömenler

'Yuh' kelimelerini YENİ Partili üyeler, ıslık ve düdük sesleri ile azaltmaya çalıştı. Konuşmasına devam eden YENİ Partili Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, tepki gösterenlere, "2.5 yıldır kafasını kuma gömen insanlar şuan burada şov yapıyorlar. Biz Çiğli Çiğli diyoruz. Biz burada bizim gibi düşünen hiçbir arkadaşımızla, siyasi partiyle tartışma içine girmeyeceğiz" sözleriyle karşılık verdi.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından vatandaş, güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırıldı. Olay sırasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, gerginliğin ardından basın açıklaması devam etti.