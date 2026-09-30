İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devam ediyor. Görüşme, son dönemde Tugay’ın siyasi geleceğine ilişkin gündeme gelen iddiaların ardından dikkat çekti.

Tugay’ın Erdoğan ile gerçekleştirdiği buluşmanın hangi başlıklar üzerinden ilerlediğine ilişkin şu ana kadar kamuoyuna resmi bir bilgi aktarılmadı.

Görüşmenin ardından açıklama bekleniyor

Görüşmenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Görüşmede ele alınan konuların ve tarafların değerlendirmelerinin açıklamaların ardından netleşmesi bekleniyor.

Bilal Saygılı'nın "Pozitif Siyaset Anlayışı" her kesimden takdir alıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın yoğun teşkilat çalışmaları, İzmir’de yürüttüğü temaslar ve kent siyasetine ilişkin yaklaşımının olası bir siyasi değişim sürecinde öne çıktığı ileri sürülüyor. Bazı siyasi çevrelerde Saygılı’nın uzlaşmacı ve farklı kesimlerle pozitif iletişim kurmaya dayalı siyaset anlayışına dikkat çekilirken, bu yaklaşımın AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine geçeceğine ilişkin iddiaları güçlendiriyor. Saygılı'nın bu yoğun emek ve çabalarıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği kulislerde neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.