Son Mühür- 28 Ekim 2025 Salı günü saat 10.00 itibarıyla geçerli olmak üzere, İZSU Genel Müdürlüğü'nün Buca İlçesi Erdem Caddesi üzerinde (8 Sokak ve 61 Sokak arasında) gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları nedeniyle ESHOT Genel Müdürlüğü'ne ait bazı otobüs hatlarında geçici güzergah değişikliklerine gidildiği duyuruldu.

Bölgesel ulaşımı etkileyen önemli hatlar

Bu düzenleme, Buca'yı Adatepe, Kaynaklar, Konak, Gaziemir gibi merkezi noktalara bağlayan kritik hatları kapsamaktadır:

176 No'lu Demirciköy – Adatepe ve 177 No'lu Kaynaklar – Adatepe Hatları: Demirciköy ve Kaynaklar bölgelerinden gelerek Adatepe'ye ulaşımı sağlayan bu iki hatta, Erdem Caddesi üzerindeki çalışmalardan ötürü geçici güzergah değişikliği uygulanacaktır.

304 No'lu Tınaztepe – Konak Hattı: Yoğun kullanılan Tınaztepe-Konak hattında da, güzergah üzerindeki altyapı çalışmaları nedeniyle geçici olarak farklı bir rotanın izlenmesi planlanmıştır.

353 No'lu Gaziemir – Tınaztepe Hattı: Gaziemir ve Tınaztepe arasındaki bağlantıyı sağlayan bu hatta, Buca bölgesindeki çalışmalar süresince güzergah revizyonu yapılacaktır.

470 No'lu Tınaztepe – Lozan Meydanı Hattı: Tınaztepe'den Lozan Meydanı'na direkt ulaşım imkanı sunan bu hatta da, çalışmaların tamamlanmasına kadar geçici güzergah düzenlemesi yürürlüğe konulmuştur.

İç ve çevre bağlantı hatlarında yapılan düzenlemeler

Aynı zamanda, Buca içi ve çevre ilçelerle önemli bağlantıları sağlayan diğer ESHOT hatlarında da zorunlu değişiklikler yapılmıştır:

472 No'lu İşçievleri – Tınaztepe ve 490 No'lu Tınaztepe – Üçyol Hatları: İşçievleri ve Üçyol gibi merkezi aktarma noktaları ile Tınaztepe arasında sefer yapan bu hatların güzergahları da, bölgedeki inşaat çalışmaları nedeniyle geçici bir süre için farklı bir rota üzerinden işleyecektir.

515 No'lu Tınaztepe – Evka 3 Metro Hattı: Tınaztepe'den Bornova Evka 3 Metro istasyonuna kesintisiz ulaşım sağlayan bu önemli metro besleme hattında da, Erdem Caddesi'ndeki çalışmalar süresince zorunlu güzergah düzenlemesi uygulanacaktır.

536 No'lu Bayraklı Şehir Hastanesi – Şirinyer Aktarma Merkezi Hattı: Bayraklı Şehir Hastanesi'ne erişimi kolaylaştıran bu hatta, Şirinyer Aktarma Merkezi'ne bağlantı sağlarken Buca bölgesinde geçici bir rota değişikliğine gidilmiştir.

Şirinyer Aktarma Merkezi Bağlantılı Hatlar

Bölgenin ana aktarma noktalarından biri olan Şirinyer Aktarma Merkezi'ne erişim sağlayan Buca Toplu Konutları ve Tınaztepe çıkışlı hatlarda da düzenlemeler mevcuttur:

866 No'lu Buca Toplu Konutları – Şirinyer Aktarma Merkezi ve 878 No'lu Tınaztepe – Şirinyer Aktarma Merkezi Hatları: Buca'nın yüksek nüfuslu yerleşim yerlerinden Şirinyer Aktarma Merkezi'ne ulaşımı sağlayan bu iki hatta da, altyapı çalışmalarının etkisini en aza indirmek amacıyla geçici güzergah düzenlemesi yapılmıştır.

869 No'lu Buca Toplu Konutları – Üçkuyular Meydan Hattı: Buca Toplu Konutları'ndan Üçkuyular Meydan'a direkt ulaşım sağlayan hatta da, çalışmalar süresince güzergahın bir kısmında geçici farklı bir rota izlenecektir.