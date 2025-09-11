365 Gün Engelliyiz Platformu, kentte engellilerin özgürce sokağa çıkamadığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesine dilekçe sundu. Platform, tüm ulaşım ve kamusal alanların engelsiz hale getirilmesini istedi.

Belediye önünde toplandılar

Yaklaşık 20 kişilik engelli grup, Kültürpark Fuar Alanı’ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya geldi. Platform Sözcüsü Serap Dikmen, kentte engellilerin günlük yaşamda ciddi engellerle karşılaştığını söyledi.

“Tüm alanlar engelsiz olmalı”

Dikmen, kaldırımların işgal altında olduğunu, rampaların bulunmadığını, toplu taşıma araçlarının erişilebilir olmadığını belirtti. Otizmli, görme, işitme, zihinsel ve fiziksel engellilerin yok sayıldığını ifade etti.

“Tüm duraklar, yollar, metrolar ve otobüsler engelsiz olmalıdır. Sarı çizgiler, yönlendirmeler, duyuru sistemleri eksiksiz uygulanmalıdır. Asılı reklam panoları görme engelliler için ciddi tehlike yaratmaktadır. Bu, basit bir ihmal değil, yaşam hakkını hiçe sayan bir sorumsuzluktur” dedi.

Eşit yaşam hakkı vurgusu

Dikmen, tüm engel grupları için şehirde eşit yaşam hakkı sağlanması gerektiğini vurguladı. Erişilebilir bir kentin yalnızca engelliler için değil, yaşlılar, çocuklu aileler, geçici sakatlık yaşayanlar ve tüm toplum için güvenli yaşam anlamına geldiğini belirtti.

Platform üyeleri, açıklamanın ardından dilekçelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezine teslim etti.