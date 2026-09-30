Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte evlerde ödev tartışmaları, ekran krizleri ve okula gitme direnci arttı. MBA Okulları Gaziemir Kampüsü ve Medicana International İzmir Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen "Tatilden Okula: Rutine Dönüş" seminerinde konuşan uzmanlar, ailelerin karşılaştığı bu sorunların bir disiplinsizlik olmadığını belirtti.

Medicana Sağlık Grubu uzmanları, yaşanan krizlerin çocuk beyninin yeni döneme uyum sağlarken gösterdiği nörobiyolojik ve psikolojik tepkilerden kaynaklandığını söyledi.

Ekranı kapatınca başlayan öfkenin nedeni bu olabilir

Yaz boyunca dijital ekranlar ve esnek zaman dilimleriyle yüksek dopamin seviyesine alışan çocuk beyni, okulun durağan yapısına uyum sağlamakta güçlük çekiyor.

Medicana International İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Müge Yaşar, kriz anlarındaki öfke nöbetlerinin bir karakter bozulması değil, dopamin yoksunluğu krizi olduğunu vurguladı. Dr. Yaşar, ailelere şu çözümleri sundu:

Net Kural Uygulayın: Kriz anlarında uzun açıklamalar yapmak yerine, sakin zamanlarda "önce sorumluluk, sonra ayrıcalık" kuralını getirin. Ekran kullanımını net bir sınırla ödev sonrasına bırakın.

Mikro Hedefler Koyun: Ders çalışma direncini kırmak için 25 dakikalık kısa odaklanma blokları kullanın.

Yaşam Antrenmanı: Okulun sadece akademik bilgi alanı olmadığını, çocuğa psikolojik dayanıklılık kazandıran bir yaşam antrenmanı olduğunu unutmayın.

"Karnım ağrıyor" diyen çocuk kaygı yaşıyor olabilir

Okul döneminde sıkça karşılaşılan karın ağrısı ve mide bulantısı gibi fizyolojik şikayetler, çocuğun yaşadığı belirsizlik ve kaygının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Klinik Psikolog Burçin Deniz; çocukların sergilediği direncin arkasında anksiyete, değerlendirilme korkusu, ayrılık kaygısı ve evdeki rahat ortamı bırakamama gibi etkenlerin yattığını ifade etti.

Ne zaman uzmana başvurulmalı?

Geçici uyum problemleri ile klinik düzeydeki okul reddinin birbirinden ayrılması gerekiyor. Klinik Psikolog Burçin Deniz, ailelerin dikkat etmesi gereken kritik sınırı şu sözlerle açıkladı:

"Çocuğun gösterdiği direnç 2 haftadan uzun sürüyorsa, uyku, iştah ve sosyal ilişkiler gibi günlük işlevselliği belirgin şekilde bozuluyorsa ya da yoğun kaygı ile fiziksel belirtiler sürekli eşlik ediyorsa mutlaka bir uzmandan profesyonel destek alınmalıdır."