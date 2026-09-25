Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki binlerce emekliyi doğrudan ilgilendiren sosyal yardım paketinde kesenin ağzını açtı. Daha önce 2 bin 500 lira olarak verilen aylık alışveriş ve kira yardımı, Başkan Cemil Tugay’ın kararıyla 4 bin liraya çıkarıldı. Zamlı tarifeden ilk ödemeler ağustos ayı itibarıyla hak sahiplerinin banka kartlarına aktarıldı.

Rakamlar net. Sadece bir ayda emeklilerin cebine giren toplam tutar 90 milyon liraya yaklaştı.

Kartlara Ağustos ayında 89.8 milyon lira yansıdı

Belediyenin hayata geçirdiği Emekli Desteği Programı, artan hayat pahalılığı karşısında beli bükülen vatandaşın imdadına yetişiyor. Yapılan son güncellemeyle birlikte ağustos ayında hane başına 4 bin lira olmak üzere toplam 72 milyon 388 bin lira alışveriş desteği sağlandı.

Kira tarafında da tablo farklı değil. Yine hane başı 4 bin liradan hesaplanan kira yardımlarının toplamı 17 milyon 508 bin lirayı buldu.

Böylece tek bir dönemde emeklilerin hesaplarına aktarılan kaynak tam 89 milyon 896 bin liraya ulaştı. Sıcak para kent esnafına da can suyu oldu.

Destek Eylül ve sonrasında da 4 bin lira olarak sürecek

Peki bu yardımdan kaç kişi faydalanıyor? Eylül 2026 verilerine göre belediyenin radarında 24 binden fazla emekli var. Tam olarak söylemek gerekirse:

19 bin 100 kişi mutfak ve pazar masrafı için alışveriş desteği alıyor,

5 bin kişi doğrudan kira yardımından yararlanıyor.

Sosyal hizmet ekipleri, belirlenen kriterleri taşıyan her emekliye önümüzdeki dönemlerde de aylık 4 bin liralık katkıyı aralıksız ulaştırmaya devam edecek. Ödemeler tek seferlik değil; her ay düzenli yatacak.

Mutfak masrafıyla bitmiyor

Belediyenin emekliye sunduğu imkanlar sadece nakit transferiyle sınırlı kalmıyor. Şebeke suyu aboneliği kendi adına olan ve sosyal destek şartlarını sağlayan emekliler, faturalarında ciddi bir rahatlama yaşıyor.

Aylık su kullanımının ilk 4 metreküplük kısmı tamamen ücretsiz. Bu sınırı aşan harcamalarda ise standart tarife geçerli değil; faturalar yüzde 50 indirimli kesiliyor.

Başvuru için nereye gitmek gerekiyor?

Destek ağından yararlanmak isteyen İzmirli emeklilerin belediye binalarında kuyruğa girmesine gerek yok. İşlemler internet üzerinden hızlıca halledilebiliyor.

Süreç oldukça pratik. Vatandaşlar bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden başvuru formunu doldurabiliyor. İnternet kullanmakta zorlananlar için de alternatifler açık: Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi ya da mahallelerde kurulan Danışma ve Dayanışma Noktaları başvuru taleplerini doğrudan alıyor. Değerlendirmeler sosyal inceleme kriterlerine göre hızla tamamlanıyor.

