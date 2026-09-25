İzmir barosuna kayıtlı Avukat Ebru Bilgen’in mesleki bilgilerini ele geçiren profesyonel dolandırıcılar, kurdukları sahte uzlaşma tuzağıyla Türkiye’yi ağlarına düşürdü. Hazırladıkları sahte avukatlık ruhsatıyla vatandaşın güvenini kazanan şebeke, sadece bir günde yaklaşık 1 milyon lirayı buharlaştırdı.

Çeteyi patlatan ise şüphelenen mağdurların açtığı telefonlar oldu.

"Büromuzun telefonları kilitlendi"

Süreç, Türkiye'nin dört bir yanından gelen panik dolu aramalarla başladı. Telefonu açan Avukat Ebru Bilgen, hayatının şokunu yaşadı. Arayan vatandaşlar, kendilerine Bilgen’in adıyla "Hakkınızda uzlaşma dosyası var, hemen ödemezseniz ağır ceza davası açılacak" tehdidinde bulunulduğunu söylüyordu.

Aramaların arkası kesilmedi. Bilgen, adının ve itibarının organize bir şebeke tarafından kullanıldığını anladığı an harekete geçti. Arayan herkesi tek tek uyardı. Parayı yatırmalarını engelledi. Ardından soluğu savcılıkta alarak suç duyurusunda bulundu.

Fotomontaj ruhsatla itimat sağlamışlar

Şebekenin yöntemi son derece ikna edici. İnanmakta tereddüt eden ve "Avukat olduğunuzu nasıl anlarız?" diye soran kurbanlara anında bir belge iletiliyor. Bu, üzerinde Ebru Bilgen’in adı yazan resmi görünümlü bir ruhsatname.

Detaylar ise korkutucu. Belgedeki isim Bilgen'e ait fakat üzerindeki vesikalık fotoğraf ve baro sicil numarası tamamen sahte. Şebeke üyeleri bu düzmece kimlikle tek bir mağdurdan 80 bin ile 120 bin lira arasında değişen meblağlar kopardı.

Ağlarına takılan kurbanların paraları saniyeler içinde buhar oldu.

"Mesajla para isteyen avukat olmaz"

İsmi lekelenmeye çalışılan Ebru Bilgen, olayın adli boyutu kadar mesleki güveni de zedelediğine dikkati çekti. Mağduriyetin boyutunun ürkütücü seviyelere ulaştığını belirten Bilgen, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

WhatsApp'tan gelen ruhsat görseline inanmayın: Birinin size avukat kimliği veya ruhsat fotoğrafı atması, o kişinin gerçekten o avukat olduğunu kanıtlamaz.

Baro kayıtlarını kontrol edin: Sizi arayan numarayla avukatın bağlı olduğu baronun resmi sitesindeki numarayı eşleştirin.

Acil ödeme baskısına boyun eğmeyin: Hiçbir gerçek hukuk bürosu mesaj atıp "Bugün ödemezseniz dava açarız" diye panik havası yaratıp para istemez.

e-Devlet üzerinden teyit edin: Hakkınızda açılmış bir dava veya icra takibi olup olmadığını resmi kanallardan kontrol etmek sadece iki dakikanızı alır.

Polis şimdi Ebru Bilgen’in adı üzerinden milyonluk vurgun yapıp kayıplara karışan sahte avukatların izini sürüyor.