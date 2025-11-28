Dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye’de de başlayan Efsane Cuma indirimleri, İzmir’de alışveriş merkezlerinde yoğunluğa yol açtı. Çok sayıda marka yüksek oranlarda kampanya uygularken, indirim fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren AVM’lere akın etti.

“İndirimler şişiriliyor, insanlar koşullandırılıyor”

Kızıyla alışverişe gelen avukat Esra Gönülkırmaz (51), mağazalardaki yoğunluktan ve indirim algısından bahsederek şunları söyledi:

“Kızım sepete attığı ürünler tükenince çok üzüldü, bu yüzden geldik. Aradıklarımızın çoğunu bulamadık ama gönlünü alacak bir şeyler aldık. İndirimler biraz şişiriliyor, insanlar çok büyük indirim var diye dolduruşa geliyor. Belli mağazalarda indirim var ama belki hafta sonu daha uygun fiyata başka ürünler bulunabilir. Bugün mağazaların önünde inanılmaz kuyruklar vardı. Normalde beklemem ama kızımı kırmak istemedim.”

“Kapılara kadar sıra vardı”

Ev hanımı Hatice Öztürk (49), AVM’deki kalabalığın sabah saatlerinden itibaren yoğun olduğunu ifade etti:

“Kızım erken gelmişti, ben öğlen gibi geldim. Beklediğimiz gibi çok kalabalıktı. Sabah bazı mağazalar taşmış, kapılara kadar sıra olmuş. Yine de almak istediğimiz ürünleri bulduk.”

“Herkes param yok diyor ama mağazalar dolu”

Nevin Serçe (70) ise indirimlerin sürekli hale geldiğine dikkat çekti:

“Ucuzluk var ama artık gerçek fiyatı anlamak zor. Herkes ‘param yok’ diyor ama mağazalar dolu. Biz çok fazla bir şey almadık.”

Eşi Mustafa Serçe (71) ise indirim dönemlerinde fiyat takip etmenin zorlaştığını söyledi:

“Gerçek indirim mi anlamak için her gün fiyatlara bakmak gerekiyor. İnsanlar indirim var diye geliyor, içerisi çok kalabalık. Diğer günlerde boş olan mağazalar bugün dolup taştı.”

İzmir genelinde yoğunluk gün boyu sürdü

Efsane Cuma kapsamında birçok mağazanın fiyatlarda ciddi kampanyalara gitmesi üzerine İzmir’deki alışveriş merkezlerinde yoğunluk gün boyunca devam etti. Vatandaşların indirim fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürdüğü belirtildi.