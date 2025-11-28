İzmir'e yapılan sarı kodlu uyarının ardından yağış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İzmir halkı beklenen yağışa yönelik hazırlıklarını yapmıştı. Bir şiddetli sağanak yağış haberi de İzmir'in Çeşme ilçesinden geldi. İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler ise yağış şiddetini gözler önüne serdi.

Çeşme'de deniz ile kara birleşti!

İzmir Çeşme'de şiddetli sağanak yağışın etkisini göstermesiyle birlikte adeta deniz ile kara birleşti. Çeşmeli vatandaşlar tarafından çekilen videolarda, yağmur sularının büyük bir şiddetle denize doğru akması dikkat çekti. Gök gürültülü ve şimşekli sağanak yağışın, sel riskini beraberinde getirmemesi için ise çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi. Yollar göle dönerken, o esnada dışarıda olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.